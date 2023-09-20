Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin, 10 dakika kuralını anlattı: Eyvah ödev var

Yayınlanma: 20.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2023 - 04:00

Okulların açılmasıyla ev ödevi tartışmaları da başladı. Kimi çocuklar sorunsuz ödev başına otursalar da çoğu için ödev zamanı işkenceye, anne babalar ve çocuklar arasında da çatışmalı bir sürece dönüşebiliyor. Öğretmenler ve veliler, ev ödevlerinin akademik başarı için çok önemli olduğunu düşünse de özellikle ilkokul düzeyinde ödev ve başarı arasında net bir ilişki belirlenmemiş değil.

Ev ödevi ve akademik başarı arasındaki ilişkinin eğitim kademeleri arasında farklılık gösterdiğine dikkat çeken Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ekber Şahin, ortaokul ve lisede ev ödevlerini tamamlama ile başarı arasında güçlü bir ilişki olduğunu kaydetti. Buna göre ortaokul öğrencilerinin günde bir saate kadar, lise öğrencilerinin ise günde iki saate kadar ödev yapmaları durumunda akademik performanslarında artış gözleniyor. Öğrenciler bu sürelerden daha fazla ödev yaptıklarında olumlu etki önemli ölçüde azalıyor.

SORUMLULUK ÖNE ÇIKMALI

Prof. Dr. Şahin ne kadar ödev verilmeli sorusunu, “Önde gelen araştırmacılardan Harris Cooper ödev sürelerine ilişkin 10 dakika kuralı geliştirmiş.

Birinci sınıf öğrencisinin her gün 10 dakika, dördüncü sınıf öğrencisinin ise 40 dakika ev ödevi yapması yeterli görülüyor. Ortaokul için ideal süre 90 dakika iken liseliler için 90 dakika ile 150 dakika arasında olması öneriliyor” diye yanıtladı. Şahin, öğrencilerin ödevi merak uyandırıcı, kendi yaşamlarıyla ilgili gördüklerinde, öğretmen tarafından dikkatlice seçildiğini, öğrenmelerini kolaylaştıracağını algıladıklarında daha fazla çaba gösterdiklerini aktardı. Öğrencinin özerkliğini ve sorumluluğunu ön plana çıkaran ödevler okul performanslarını artırıyor.

ÖĞRETMENLERE...

Ödevin kendilerine ne katacağını öğrencilerinize açıklayın.

Öğrencilerinize ödev için araştıracakları konuları seçme hakkı tanıyın.

Ödevleri bireyselleştirin.

Ödevlerin bir yetişkinin yardımı olmaksızın, bağımsız yapılabileceğinden emin olun.

Diğer öğretmenlerin de ödev vereceğini dikkate alın.

Sınıf içinde etkili ve verimli yapılamayacak olan çalışmaları ev ödevi olarak verin.

ANNE BABALARA...