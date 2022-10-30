Halk Eğitim Merkezi’nden ilkokulda Kuran kursu
Samsun’un Bafra ilçesindeki Bafra Altınyaprak İlkokulu’nun 3/C Sınıfı öğrencileri için Kuranıkerim (Elifba) okuma kursu düzenlendi.
Konuyla ilgili Bafra Altınyaprak İlkokulu internet sitesinden yapılan açıklamada, “Okulumuz 3/C sınıfında, Kuranıkerim (Elifba) Okuma Kursu başladı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kanalıyla okulumuzda açılan kursa katılım sağlayan öğrencilerimize, usta öğreticimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” denildi.
‘DİN EĞİTİMİ BU YAŞ İÇİN UYGUN DEĞİL’
Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Ersin Gür, kurs uygulamasına tepki göstererek, “Halk Eğitim usta öğreticiler okulları kullanarak bu tür kursları açıyorlar. Okul yöneticileri ile de iş birliği yapıyorlar. Eğitim-Sen olarak din eğitiminin bu yaş için uygun olmadığını düşünüyoruz. Din eğitimi daha ileriki yaşlarda, sınıflarda verilmelidir. Son dönemlerde okullarda bu tür kurslarda artış var. Bu kursların çocuğun yaş durumuna göre uygun olmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.
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