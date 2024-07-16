Yayınlanma: 16.07.2024 - 12:39

Güncelleme: 16.07.2024 - 12:39

YKS 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri incelenmeye başlandı. Hemşirelik bölümünü tercih etmek isteyen binlerce öğrenci, bu bölümün hangi puan türüyle öğrenci kabul ettiğini ve taban puanlarını araştırıyor. Peki, Hemşirelik taban puanları ne? 2024 Devlet ve Özel Üniversite Hemşirelik puanları...

HEMŞİRELİK HANGİ BÖLÜMLE ALIYOR?

Hemşirelik bölümü için üniversiteye girişte TYT ve AYT sınavlarına girdikten sonra gerekli baraj puanını aşan adaylar, bu bölümü tercih edebilirler. Hemşirelik programına öğrenci kabulünde sayısal puan türü dikkate alınmakta olup, bu puan türünde yeterli puanı elde eden kişiler hemşirelik bölümüne kayıt yaptırabilirler.

2024 yılı Hemşirelik Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları:

(Bu taban puanlar ve başarı sıralamaları, 2023 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır;)

Devlet Üniversiteleri:

Hacettepe Üniversitesi (Ankara):Taban Puan: 433,49

Başarı Sıralaması: 73.650

Gazi Üniversitesi (Ankara):Taban Puan: 406,03

Başarı Sıralaması: 103.304

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul):Taban Puan: 403,95

Başarı Sıralaması: 105.828

Ege Üniversitesi (İzmir):Taban Puan: 401,58

Başarı Sıralaması: 108.710

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir):Taban Puan: 398,43

Başarı Sıralaması: 112.635

Vakıf Üniversiteleri:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):Taban Puan: 415,03

Başarı Sıralaması: 92.947

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):Taban Puan: 408,80

Başarı Sıralaması: 100.084

İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu):Taban Puan: 402,60

Başarı Sıralaması: 107.438

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):Taban Puan: 399,35

Başarı Sıralaması: 111.489

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu):Taban Puan: 395,17

Başarı Sıralaması: 116.811