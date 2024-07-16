Hemşirelik taban puanları ne? 2024 Devlet ve Özel Üniversite Hemşirelik puanları
YKS 2024 sonuçlarının açıklanmasından sonra birçok bölüm gibi Hemşirelik taban puanları belli oldu. Peki, Hemşirelik taban puanları ne? 2024 Devlet ve Özel Üniversite Hemşirelik puanları...
YKS 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri incelenmeye başlandı. Hemşirelik bölümünü tercih etmek isteyen binlerce öğrenci, bu bölümün hangi puan türüyle öğrenci kabul ettiğini ve taban puanlarını araştırıyor. Peki, Hemşirelik taban puanları ne? 2024 Devlet ve Özel Üniversite Hemşirelik puanları...
HEMŞİRELİK HANGİ BÖLÜMLE ALIYOR?
Hemşirelik bölümü için üniversiteye girişte TYT ve AYT sınavlarına girdikten sonra gerekli baraj puanını aşan adaylar, bu bölümü tercih edebilirler. Hemşirelik programına öğrenci kabulünde sayısal puan türü dikkate alınmakta olup, bu puan türünde yeterli puanı elde eden kişiler hemşirelik bölümüne kayıt yaptırabilirler.
2024 yılı Hemşirelik Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları:
(Bu taban puanlar ve başarı sıralamaları, 2023 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır;)
Devlet Üniversiteleri:
Hacettepe Üniversitesi (Ankara):Taban Puan: 433,49
Başarı Sıralaması: 73.650
Gazi Üniversitesi (Ankara):Taban Puan: 406,03
Başarı Sıralaması: 103.304
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul):Taban Puan: 403,95
Başarı Sıralaması: 105.828
Ege Üniversitesi (İzmir):Taban Puan: 401,58
Başarı Sıralaması: 108.710
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir):Taban Puan: 398,43
Başarı Sıralaması: 112.635
Vakıf Üniversiteleri:
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):Taban Puan: 415,03
Başarı Sıralaması: 92.947
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):Taban Puan: 408,80
Başarı Sıralaması: 100.084
İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu):Taban Puan: 402,60
Başarı Sıralaması: 107.438
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):Taban Puan: 399,35
Başarı Sıralaması: 111.489
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu):Taban Puan: 395,17
Başarı Sıralaması: 116.811
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