İBB burs başvuru ne zaman, nerden yapılacak? İBB burs koşulları neler? İBB bursu ne kadar?

26 Eylül 2022 Pazartesi, 17:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanacak olan İBB Genç Üniversiteli Bursu, İstanbul'da okuyan öğrencileri heyecanlandırdı. Geçen senelerde de oldukça rağbet edilen bursa dair birçok merak edilen nokta bulunuyor. İşte, İBB bursu ile ilgili merak edilenlerin cevabı...

İBB BURS BAŞVURU NE ZAMAN, NERDEN YAPILACAK?

İBB, Genç Üniversiteli adıyla toplamda 75 bin öğrenciye burs yardımı yapacağını açıkladı. "Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuruları 26 Eylül'de başlıyor. Başvurular 26 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında İstanbul Senin Mobil Uygulaması ve "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden yapılacak.

İBB BURSU BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURSU NE KADAR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4.500 TL destek sağlayacakları açıkladı.