Yayınlanma: 25.03.2025 - 16:30

Güncelleme: 25.03.2025 - 16:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (IBB) bursu 2. taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağı, İstanbul'da okuyan ve burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, IBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacak? IBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...

IBB 2. TAKSİT BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında 100 bin öğrenciye burs desteği sağlıyor. Toplamda 15 bin TL olarak belirlenen burs ödemeleri, 2 taksit halinde gerçekleştiriliyor.

İlk taksit ödemeleri Ocak ayında tamamlanırken, ikinci taksitin Mart ayı sonuna kadar öğrenci hesaplarına yatırılması bekleniyor. Burs ödemeleri yapıldığında, öğrenciler SMS yoluyla bilgilendirilecek.

IBB BURS ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eğitim desteği ödemeleri, öğrencilerin başvuru sırasında belirttikleri banka hesapları üzerinden gerçekleştiriliyor.

Burs ödemesinin hesaplarına yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, bankalarının müşteri hizmetleri, internet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla hesap hareketlerini inceleyebilirler.