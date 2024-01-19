İktidarın 2024 yatırımlarına eğitimcilerden tepki
2024 yatırım programı kapsamında iktidar, imam hatip ile mesleki ve teknik liseleri inşaatı için yatırım tutarlarını artırdı. İmam hatip liseleri için bu yıl 2 milyar TL, mesleki ve teknik liseleri için de 14 milyar 642 milyon TL ödenek ayırıldı. Bunun yanı sıra fen liseleri inşaatı için ayrılan ödenek, imam hatip ve mesleki ve teknik liselerinin altında kalırken, iktidarın fen liseleri için 2023’te belirlediği yatırım tutarının harcanmadığı görüldü.
Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “Yatırımlar malumun ilanı. Özellikle 4+4+4’ten sonra bütün okulları imam hatipleştirme çabası içindeler. Toplumun da tepkisini almamak amacıyla bu adımları bugüne kadar yavaş yavaş attılar. Ancak şimdi dozunu artırdılar. Buna karşı ciddi bir toplumsal muhalefet gerekiyor. Çünkü karanlığa sürüklenen bu ülkenin çocukları. Siyasi partiler muhalefetin bir parçası olmalı” dedi.
Irmak, şunları kaydetti: “Yusuf Tekin’in MEB’e getirilmesiyle iktidarın gerici hamleleri daha da arttı. Bu hamleleri yatırımlarda, müfredat değişikliğinde, ÇEDES özelindeki projelerin artırımında görüyoruz. Bu durumun herkes farkında ancak farkındalığı eylemselliğe dökmek zorundayız.”
Irmak, MESEM’lerdeki öğrenci ölümlerine ilişkin de “Kapitalist-endüstriyel yapıya çocuklar yetiştirilmeye çalışıyor. Öğrencilerimiz eğitimden uzaklaştırılıyor” yorumunu yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
- Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak
- AKP'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu
- Büyükçekmece Belediyesi’ne operasyon!
- İletişim başkanının park etmesine izin vermedi...
- Gezeravcı ile ilgili çarpıcı iddia
- Ümit Özdağ'dan Gaye Erkan'a çok sert sözler!
- Hafize Gaye Erkan sessizliğini bozdu
- İşte tam liste...
- AYM'den 'ikramiye' kararı!