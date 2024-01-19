İktidarın 2024 yatırımlarına eğitimcilerden tepki

2024 yatırım programı kapsamında iktidar, imam hatip ile mesleki ve teknik liseleri inşaatı için yatırım tutarlarını artırdı. İmam hatip liseleri için bu yıl 2 milyar TL, mesleki ve teknik liseleri için de 14 milyar 642 milyon TL ödenek ayırıldı. Bunun yanı sıra fen liseleri inşaatı için ayrılan ödenek, imam hatip ve mesleki ve teknik liselerinin altında kalırken, iktidarın fen liseleri için 2023’te belirlediği yatırım tutarının harcanmadığı görüldü.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 19.01.2024 - 02:00
İktidarın 2024 yatırımlarına eğitimcilerden tepki
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Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “Yatırımlar malumun ilanı. Özellikle 4+4+4’ten sonra bütün okulları imam hatipleştirme çabası içindeler. Toplumun da tepkisini almamak amacıyla bu adımları bugüne kadar yavaş yavaş attılar. Ancak şimdi dozunu artırdılar. Buna karşı ciddi bir toplumsal muhalefet gerekiyor. Çünkü karanlığa sürüklenen bu ülkenin çocukları. Siyasi partiler muhalefetin bir parçası olmalı” dedi.

Irmak, şunları kaydetti: “Yusuf Tekin’in MEB’e getirilmesiyle iktidarın gerici hamleleri daha da arttı. Bu hamleleri yatırımlarda, müfredat değişikliğinde, ÇEDES özelindeki projelerin artırımında görüyoruz. Bu durumun herkes farkında ancak farkındalığı eylemselliğe dökmek zorundayız.”

Irmak, MESEM’lerdeki öğrenci ölümlerine ilişkin de “Kapitalist-endüstriyel yapıya  çocuklar yetiştirilmeye çalışıyor. Öğrencilerimiz eğitimden uzaklaştırılıyor” yorumunu yaptı. 


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