İktidarın 2024 yatırımlarına eğitimcilerden tepki

Yayınlanma: 19.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 19.01.2024 - 02:19

Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “Yatırımlar malumun ilanı. Özellikle 4+4+4’ten sonra bütün okulları imam hatipleştirme çabası içindeler. Toplumun da tepkisini almamak amacıyla bu adımları bugüne kadar yavaş yavaş attılar. Ancak şimdi dozunu artırdılar. Buna karşı ciddi bir toplumsal muhalefet gerekiyor. Çünkü karanlığa sürüklenen bu ülkenin çocukları. Siyasi partiler muhalefetin bir parçası olmalı” dedi.

Irmak, şunları kaydetti: “Yusuf Tekin’in MEB’e getirilmesiyle iktidarın gerici hamleleri daha da arttı. Bu hamleleri yatırımlarda, müfredat değişikliğinde, ÇEDES özelindeki projelerin artırımında görüyoruz. Bu durumun herkes farkında ancak farkındalığı eylemselliğe dökmek zorundayız.”

Irmak, MESEM’lerdeki öğrenci ölümlerine ilişkin de “Kapitalist-endüstriyel yapıya çocuklar yetiştirilmeye çalışıyor. Öğrencilerimiz eğitimden uzaklaştırılıyor” yorumunu yaptı.