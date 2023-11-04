İlköğretimde gerici kuşatma: Kuran kursu dayatması

Yayınlanma: 04.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.11.2023 - 03:00

AKP iktidarının laik eğitimi hedef alan tutum ve uygulamalarının ardı arkası kesilmiyor. Son zamanlarda “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) kapsamında okullarda din adamları görevlendirilmesi ve karma eğitimi hedef alan ‘kız okulları’ tartışması sürüyor.

İktidarın laik eğitimi hedef alan son uygulaması da Edirne’de meydana geldi. Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında 26 Ekim tarihinde eğitimde işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol kapsamında temel eğitim ve ortaöğretimde eğitim gören öğrencilere ‘manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin’ benimsenmesi amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

‘VELİLERE DUYURUN’

7-10 yaş grubunu kapsadığı belirtilen bu protokolde şu ifadeler yer verildi: “Örgün eğitime devam eden öğrencilere yönelik okul derslerinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 7-10 yaş grubu Kuran kursları programı uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda okul müdürlüğününüzce velilere gerekli duyurunun yapılarak, talep eden velilerden izin dilekçelerinin alınması ve formun doldurularak 10 Kasım 2023 Cuma gününe kadar müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim.”