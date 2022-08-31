İSMEK kayıtları ne zaman başlayacak? İSMEK kayıtları nereden yapılır?

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:12

Enstitü İstanbul İSMEK’te, 2022-2023 eğitim dönemi için geri sayım başladı. İBB yeni dönem kayıtları ile ilgili açıklama yaptı.

İSMEK KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İSMEK, yeni dönem kayıtları, 31 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla başlıyor. İstanbulluların ilgi ve ihtiyaçlarına göre eğitim çeşitliliği arttırılan Enstitü İstanbul İSMEK’te, yüz yüze ve uzaktan eğitim olmak üzere toplam bin 300 eğitim verilmesi planlıyor.

İSMEK KAYITLARI NE KADAR SÜRECEK?

İSMEK kayıtları yıl boyunca devam edecek.

İSMEK KAYITLARI NEREDEN YAPILIR?

2022-2023 eğitim döneminde Enstitü İstanbul İSMEK’in eğitimlerinden yararlanmak isteyenler, yenilenen kayıt ekranından online kayıt olabilecek. Başvuruda bulunmak için katılımcıların öncelikle yeni üye girişi yapmaları gerekiyor. Enstitü İstanbul İSMEK’e hâlihazırda üye olunsa dahi, kullanılan sistem İBB Giriş Portalı olduğundan, tüm katılımcıların bir defaya mahsus olmak üzere üye olması gerekiyor.

YENİ ÜYE GİRİŞİ VE KAYIT İŞLEMİ İÇİN NASIL BİR YOL İZLENECEK?

Enstitü İstanbul İSMEK web sitesi (https://enstitu.ibb.istanbul/) üzerinden ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “Kayıt Ol” butonuna tıklanacak.

“Enstitü İstanbul İSMEK Kayıt Girişi” panelindeki “Üye Ol” butonuna tıkladıktan sonra, burada T.C. kimlik bilgisiyle birlikte diğer kişisel bilgiler girilerek şifre belirlenebilecek.

“Aydınlatma metnini okudum ve anladım” kısmı da işaretlenerek, “Üye Ol” butonuna tıklanacak. Ardından “Kullanıcı Kaydı Onayı” bölümüne de cep telefonuna gelen doğrulama kodunu girilip “Onayla” butonuna tıklanarak işlem tamamlanabilecek.

“İSTANBUL SENİN” ÜZERİNDEN KAYIT

Enstitü İstanbul İSMEK’ten eğitim almak isteyenler, İBB’nin tüm hizmetlerine tek elden ulaşım kolaylığı sağlayan “İstanbul Senin” akıllı şehir uygulamasından da kayıt olabilecek.

“İstanbul Senin” uygulamasına, https://m.istanbulsenin.istanbul/eii linkinden ulaşılabilir.



