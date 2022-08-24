İstanbul’da kaç tane devlet üniversitesi var? İstanbul’daki devlet üniversitelerinin kampüsleri nerede?

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:50

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci İstanbul’da üniversite okuma hakkı kazandı. İstanbul'daki devlet üniversitelerine kayıt yaptıran öğrenciler okullarının hangi ilçede olduğunu merak ediyor. İstanbul'da 12 devlet üniversitesi vardır. Bu üniversitelerin pek çok ilçede yerleşkesi bulunuyor.

İşte, İstanbul’daki devlet üniversiteleri ve yerleşkeleri...

İSTANBUL’DA BULUNAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Boğaziçi Üniversitesi'nin beşi Avrupa Yakası'nda ve biri Anadolu Yakası'nda olmak üzere toplam altı kampüsü vardır.

Boğaziçi Üniversitesi’nin birçok binası, Avrupa Yakası'nda yer alan Bebek semtine bağlı Güney Kampüs'te yer alır.

Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüs'ünde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Natuk Birkan Binası, Psikoloji-Sosyoloji Binası, Atatürk Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bulunur.

Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüs'ü Sarıyer'de yer alır. Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüs'ünde Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği ve Nükleer Mühendislik laboratuvarları var.

Boğaziçi Üniversite'nin Hisar Kampüs'ü Bebek semtinde yer alır ve kampüsün içinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Çevre Bilimleri Enstitüsü bulunur.

Boğaziçi Üniversite'nin Uçaksavar Kampüsü'nde fakültelerin dışında öğrencilerin barınması için yurt imkanları sunar. Kampüs Bebek semtinde yer alır.

Boğaziçi Üniversitesi’nin İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Kandilli Kampüsü ise, üniversitenin araştırma merkezi olan Kandilli Rasathanesine ev sahipliği yapar. Ayrıca Kampüste, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı, Jeodezi Anabilim Dalı, Jeofizik Anabilim Dalı bulunur.

Altıncı kampüs olan Sarıtepe Kampüsü de Kilyos'ta Karadeniz kıyısında yer alır. Karadeniz sahilindeki bu kampüste Sarıtepe Sosyal Tesisleri hizmet vermektedir. Sarıtepe Kampüsü'nde Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı, Rüzgar Enerji Santrali(BÜRES), Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Laboratuvarı(BÜRET), Kent Laboratuvarı, Mikroyosun Teknolojileri Laboratuvarı olmak üzere 5 araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

Galatasaray Üniversitesi, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin Ortaköy semtinde yer alır. Galatasaray Üniversitesi, büyük bir kampüse sahip olmamasına rağmen Ortaköy semtinde deniz manzaralı bir yerleşkeye sahiptir. Galatasaray Üniversitesi bünyesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi bulunur.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 5 yerleşkeden oluşur.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin Kadıköy'de bulunan Göztepe Güney Yerleşkesi’nde Edebiyat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi bulunur.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin Üsküdar'da bulunan Göztepe Kuzey Yerleşkesi’nde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Tıp Fakültesi var.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi, T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet verir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin Kartal'da Cevizli Yerleşkesi'nde Hukuk Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bulunur.

İstanbul Medeniyet Üniversite'nin Tuzla'da bulunan Orhanlı Yerleşkesi'nde ise, Yabancı Diller Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi ve Turizm Fakültesi faaliyet göstermektedir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin Üsküdar'da bulunan Altunizade Yerleşkesin'de de Medeniyet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi, Sosyopark ve Psikolojik Danışmanlık Birimi faaliyet göstermektedir.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Sarıyer ilçesindeki Ayazağa Yerleşkesi'nde Rektörlük, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Elektrik- Elektronik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Kimya-Metalürji Fakültesi, Maden Fakültesi ile Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi bulunur.

İstanbul Teknik Üniversite’nin Gümüşsuyu Yerleşkesinde Makina Fakültesi, Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesii, Gümüşsuyu Spor Merkezi, Gümüşsuyu Erkek Öğrenci Yurdu, Gümüşsuyu Kız Öğrenci Yurdu bulunur.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Beşiktaş ilçesinde bulunan Maçka Yerleşkesi’nde İşletme Fakültesi, İngilizce Hazırlık Okulu, Dil ve İnkılap Tarihi Bölümü ve Türk Müziği Konservatuarı bulunmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Şişli'ye bağlı Taşkışla Yerleşkesi’nde ise Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü vardır.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Tuzla ilçesinde olan Tuzla yerleşkesinde Denizcilik Fakültesi vardır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Üniversitesi ana kampüsü İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunur. İstanbul Üniversitesi’nin Fatih ilçesinde bulunan Beyazıt Yerleşkesi ve Vezneciler Yerleşkesi'de Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi bulunur.

İstanbul Üniversitesi'nin Fatih ilçesine bağlı Laleli Yerleşkesi'nde Su Bilimleri Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi ve Süleymaniye Yerleşkesi'nde Mimarlık Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu bulunur.

İstanbul Üniversitesi’nin Fatih ilçesinde bulunan Horhor Yerleşkesi'nde İlahiyat Fakültesi bulunur.

İstanbul Üniversitesi’nin Kadıköy ilçesinde olan Kadıköy Yerleşkesi'nde Devlet Konservatuvarı, Üniversitenin Avcılar'da var olan Avcılar Yerleşkesi'nde İşletme Fakültesi ve Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Üniversitenin Sarıyer ilçesinde olan Maslak Yerleşkesi'nde ise Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bulunur.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 2018 yılında İstanbul Üniversitesi’nden ayrıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın 8 tane yerleşkesi vardır. Bu yerleşkeler: Avcılar Yerleşkesi, Cerrahpaşa Yerleşkesi, Bahçeköy Yerleşkesi, Bakırköy Yerleşkesi, Büyükçekmece Yerleşkesi, Sultangazi Yerleşkesi, Şişli Yerleşkesi ve Haseki Yerleşkesi’dir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yerleşkeleri: Avcılarda bulunan Avcılar yerleşkesinde Rektörlük, Mühendislik Fakültesi,Veteriner Fakütesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Veterinerlik Meslek Yüksekokulu bulunur.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın Fatih'te bulunan Cerrahpaşa Yerleşkesi Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi bulunur.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın Bahçeköy'de bulunan Bahçeköy Yerleşkesi'nde Orman Fakültesi, Ormancılık Meslek Yüksekokulu bulunur ve Bakırköy semtinde bulunan Bakırköy Yerleşkesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi vardır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın Büyükçekmece ilçesinde bulunan Büyükçekmece Yerleşkesi'nde Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi (Temel Bilimler ve Pre-Klinik Birimleri), Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Eczacılık Fakültesi bulunur.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın Sultangazi ilçesinde bulunan Sultangazi Yerleşkesi'nde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu vardır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın Şişli ilçesindeki Şişli Yerleşkesi'nde Rektörlük Çalışma Ofisi ve Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi var. Fatih semtinde ise Haseki Yerleşkesi'nin Kardiyoloji Enstitüsü vardır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Marmara Üniversitesi, İstanbul’un Anadolu yakasına dağılmış 7 yerleşkede faaliyet göstermektedir. Bunlar Acıbadem, Anadoluhisarı, Bağlarbaşı, Başıbüyük, Göztepe, Kartal ve Dragos yerleşkeleridir.

Marmara Üniversitesi’nin Üsküdar'da bulunan Acıbadem Yerleşkesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü vardır.

Marmara Üniversitesi’nin Beykoz'da bulunan Anadoluhisarı Yerleşkesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi bulunur ve Üsküdar'da Bağlarbaşı Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi vardır.

Marmara Üniversitesi’nin Maltepe'de bulunan Başıbüyük Yerleşkesi'nde (Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi),Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi bulunur.

Marmara Üniversitesi’nin Kadıköy'de bulunan Göztepe Yerleşkesi'nde Atatürk Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu,Adalet Meslek Yüksekokulu vardır.

Marmara Üniversitesi’nin Kartal'da bulunan Kartal Yerleşkesi'nde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu vardır ve Maltepe'de var olan Dragos Yerleşkesi'nde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Finansal Bilimler Fakültesi vardır.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yer alır.

Milli Savunma Üniversitesi’nin farklı illerde olan kampüsleri: Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu'dur.

Milli Savunma Üniversitesi’nin İstanbul'da olan yerleşkeleri: Tuzla'da bulunan Deniz Harp Okulu'nda Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümü vardır.

Milli Savunma Üniversitesi’nin Bakırköy'de Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü mevcuttur.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi yerleşkeleri arasında Fındıklı Yerleşkesi, Bomonti Yerleşkesi ve Beşiktaş Yerleşkesi önemli yer tutar.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Beyoğlu'nda bulunan Fındıklı Yerleşkesi'nde Mimarlık Fakültesi (Geçici olarak Dolmabahçe Yerleşkesi'nde eğitime devam etmektedir.),Güzel Sanatlar Fakültesi,Güzel Sanatlar Enstitüsü,Fen Bilimleri Enstitüsü vardır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Şişli'de var olan Bomonti Yerleşkesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Enformatik Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü vardır ve Balmumcu Yerleşkesi'nde Sinema ve TV Bölümü vardır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Beşiktaş'ta olan Dolmabahçe Yerleşkesi'nde İstanbul Devlet Konservatuvarı vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Dolmabahçe Yerleşkesi, Geçici süreyle Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bazı bölümleri bu yerleşkede eğitim verilmektedir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Beyoğlu'nda bulunan Tophane Yerleşkesi'nde Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu bulunur.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin İstanbul Üsküdar ilçesinde kampüsü vardır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Haydarpaşa Külliyesi'nde Tıp eğitimi verilir.

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ

Türk-Alman Üniversitesi'nin yerleşkesi, İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki Beykoz ilçesinde bulunur. Türk-Alman Üniversitesi kampüsü'nde Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi vardır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü ve Yıldız Kampüsü’ne sahiptir. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Esenler ilçesinde bulunan Davutpaşa Yerleşkesi'nde Eğitim Fakültesi'nde Elektrik-Elektronik Faku¨ltesi, Fen-Edebiyat Faku¨ltesi, İktisadi ve İdari Bilimler Faku¨ltesi, İnşaat Faku¨ltesi, Kimya-Metalurji Faku¨ltesi, Sanat ve Tasarım Faku¨ltesi, Fen Bilimleri Enstitu¨su¨, Fen-Edebiyat Faku¨ltesi, Sosyal Bilimler Enstitu¨su,Yabancı Diller Yu¨ksekokulu vardır.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Kampüsü'nde ise Gemi İnşaatı ve Denizcilik Faku¨ltesi, Makine Faku¨ltesi, Mimarlık Faku¨ltesi bulunur.