KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları nereden yapılır? KYK yurt ücretleri ne kadar?
Üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 850 bin öğrenci lisans öğrenimleri için kayıt hakkı kazandı. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları nereden yapılır? KYK yurt ücretleri ne kadar? Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan açıklama...
Şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler KYK yurtlarının kayıt tarihini merak ediyor. 2022 yılında 850 bin öğrenci lisans öğrenimleri için kayıt hakkı kazandı. 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında üniversite kayıtlarını gerçekleştiren adaylar KYK yurtlarına başvuru yapmak için gün sayıyor. Adaylar, KYK ücretlerini ve kayıt tarihlerini merak ediyor. Beklenen açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan geldi.
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Kasapoğlu başvuruların 28 Ağustos Pazar akşamına kadar devam edeceğini açıkladı.
Kasapoğlu, açıklmasında şu ifadeleri kullandı:
"2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularımızı an itibarıyla başlatıyoruz. Sevgili öğrenciler, pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler. Yapılan başvurular bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. Öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre puanlandırılmasıyla yerleştirmeler otomatik gerçekleştirilecek. 12 farklı kurum ve bu kurumlardan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte inşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak."
KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler."
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