Geriledikçe gericileşiyor: Kadın düşmanı koalisyon

30 Mart 2023 Perşembe

Bu seçimlerin en önemli yönü, bence, Cumhur İttifakı’nın adeta bir kadın düşmanı koalisyona dönüşmesidir. Cumhurbaşkanı, düne kadar yüzüne bakmadığı bakmayacağı, temel özellikleri kadınları sosyal hayattan dışlamak olan iki siyasi yapıyı, Yeniden Refah ile ideolojik ve siyasi yakın kökeni kanlı ve katil Hizbullah örgütüne dayanan HÜDA PAR’ı koalisyonuna kattı.

AKP bir “kitle partisi” özelliğini giderek yitiriyor. Cumhurbaşkanı ve AKP iyi günlerinde “İstanbul Sözleşmesi” gibi, insanlığın ve uygarlığın yüzakı bir anlaşmaya imza atmış ve bir süre bunun propagandasını yapmış politik nemasını yemiş bir partinin düştüğü duruma bakın!

Seçmeni azaldıkça ve tabanı eridikçe, özetle geriledikçe gericileşiyor, uygarlıktan uzaklaşıyor. Önce geçen yıl altılı masadan Saadet’i koparmak için çalıştı. Bunu başaramadı.

‘KARŞI GÜÇ’ OLUŞTURMA

Yeniden Refah ve HÜDA PAR’ın, sahip oldukları oy potansiyellerini dikkate alacak olursak, seçim aritmetiğine vurursak, RTE’yi cumhurbaşkanı seçtirmek için önemli bir oy getirileri olmayacak. Ancak seçim sonucunu küçük miktarların belirleyeceği bir denge söz konusu olursa bir önem kazanır. Beklentim, bu artı oyların RTE’ye seçim üstünlüğü kazandırmayacağı yönünde.

O zaman geride şu kalıyor: İktidarı devralma seçeneği güçlü bir şekilde ortaya çıkan Millet İttifakı’na karşı, etkisi zayıf da olsa çok partili bir Karşı-Güç oluşturarak seçmen karşısında gövde gösterisi yapmak.

GÖTÜRÜ FAZLA OLUR

Ama kadınları toplumsal hayattan dışlayacak, üzerlerinde her türlü baskıyı artıracak, eve kapatarak erkeğine hizmet eden çocuk doğuran bir toplumsal figüre indirecek anlaşmalar üzerine kurulu bu yapının, AKP’ye getirisinden çok götürüsü olabilir.

Göğün yarısını kadınlar oluşturur. AKP’liler ve RTE şöyle mi düşünüyor: “Evet de bizi destekleyen kadınların önemli bir kısmı göğün yarısının dışında kalıyor, bize etkisi olmaz, liderimizin karizması destekçi kadınları kaybettirmez!”

AKP ile HÜDA PAR ve Yeniden Refah (babasının oğlu olmaktan başka bir özelliği olmayan lideri) ile siyasal-ideolojik olarak bir bütünleşme, AKP’yi daha çok erkek partisi yapıyor ve ülkenin toplumsal hayatını ilkelleştirme yönünde adım atıyor.

Bu iki ek parti neredeyse tam erkek partisi.

HÜDA PAR’ı üç erkek milletvekiliyle Meclis’e sokma kararını, seçmeninden uzaklaştıkça, bağnaz ideolojik damarına doğru kaçınılmaz yolculuğuna mı yorumlamalı?

AKP içindeki kadınlardan sadece Aile Bakanı Derya Yanık ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin hanımlardan ses geldi. Meclis’teki diğer kadın milletvekilleri “ya buraya seçildiğimize şükür, susalım” pozisyonunda gözüküyorlar.

CUMHURIYETİN KURUCULARI!

Kadınlar Cumhuriyet ile birlikte kitlesel özgürlüklerine kavuştular, toplumun eşit bir parçası olma yolunda ilerlediler. Bu yolda Cumhuriyetin atacağı çok adım var. İktidar değişirse, gasp edilen her türlü hak ve özgürlükleri için kadınlara yeni ışıklar yanacağı kesin.

Doğan Kuban Hoca bir yazısında şöyle diyordu:

“Cumhuriyetin gelişmemiş Anadolu’sunun kültür fukarası, tutucu ortamında genç kadınlar azize nitelikli inanç savaşçılarıdır. Onların bu ülkeye kazandırdıkları insancıl niteliği, Cumhuriyet tarihinde hiçbir kurum kazandıramadı. O fedakâr genç kadın öğretmenler kadar güçlü bir Cumhuriyet simgesi bir daha olmayacak. Onlar Türk tarihinin yıldızının parladığı yerde açan çiçeklerdi.”

AKP ittifakı bu gelişmeyi engelleyebilir mi?

DR. ERSİN ARIOĞLU

Önemli kayıp yaşadık ve büyük bir bilim dostunu kaybettik. Bilim Merkezi Vakfı’nda, Deneme Bilim Merkezi’nin kuruluşunda, bilim şenliklerinin düzenlenmesinde, 7’den 70’e bilimi eğlenerek öğrenme etkinliklerinde çok önemli katkıları olmuş, kurucu ortağı olduğu Yapı Merkezi’ni de bilimsel bakış temelinde biçimlendirmiş, ülkeye değerler kazandırmış saygın bir işadamı ve toplum gönüllüsü. Kendisiyle vakıfta uzun süre birlikte çalıştık. Alçak gönüllüğü ile ülkeye bilimsel düşünce kazandırmak için çok yönlü etkinlikleriyle anacağız... Çok üzüldüm... Ruhu şad olsun. Ailesine büyük sabırlar diliyorum.