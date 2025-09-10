İsveç’in tarçın kokulu kahvaltısı: Kanelbulle

İsveç’te kahvaltıların ve kahve kültürünün ayrılmaz parçası olan Kanelbulle, “fika” adı verilen kahve molalarının da sembol tatlısı. İlk kez 20. yüzyıl başlarında yapılmaya başlayan bu tarçınlı çörek, bugün yalnızca İsveç’te değil, tüm İskandinavya’da sabahların vazgeçilmezi haline geldi.

KANELBULLE TARİFİ

Malzemeler

4 su bardağı un

1 su bardağı süt

50 gr tereyağı (eritilmiş)

1 yumurta

1 paket kuru maya

3 yemek kaşığı şeker

İç harcı için: 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı tarçın

Üzeri için: yumurta sarısı, toz şeker

Yapılışı