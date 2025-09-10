İsveç’in tarçın kokulu kahvaltısı: Kanelbulle

İsveç’te kahvaltıların ve kahve kültürünün ayrılmaz parçası olan Kanelbulle, “fika” adı verilen kahve molalarının da sembol tatlısı. İlk kez 20. yüzyıl başlarında yapılmaya başlayan bu tarçınlı çörek, bugün yalnızca İsveç’te değil, tüm İskandinavya’da sabahların vazgeçilmezi haline geldi.
KANELBULLE TARİFİ
Malzemeler
- 4 su bardağı un
- 1 su bardağı süt
- 50 gr tereyağı (eritilmiş)
- 1 yumurta
- 1 paket kuru maya
- 3 yemek kaşığı şeker
- İç harcı için: 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı tarçın
- Üzeri için: yumurta sarısı, toz şeker
Yapılışı
- Ilık süt, maya ve şekeri karıştırıp mayalanmaya bırakın.
- Un, yumurta ve tereyağını ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. 1 saat dinlendirin.
- Hamuru açıp üzerine iç harcı sürün, rulo yapıp dilimleyin.
- Yağlı kağıt serili tepsiye dizip 20 dakika daha dinlendirin.
- Üzerine yumurta sarısı sürüp şeker serpin, 180 derecede 20-25 dakika pişirin.