İTÜ'de 'görevden alma' protestosu: 'Akademiyi susturma çabası'

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bölüm başkanı Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu'nun görevden alınması protesto edildi. Açıklamada, "Akademiyi susturma çabalarının karşısında hocalarımızın yanındayız" denildi.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00
İTÜ'de 'görevden alma' protestosu: 'Akademiyi susturma çabası'
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yönetiminin, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından yerleşme ve yapılaşmayla ilgili çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı yayımladığı ortak bildiriye ilişkin soruşturma başlatması ve bölüm başkanı Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu’nu görevden almasına tepkiler sürüyor.

İTÜ bileşenleri dün kampusta bir eylem düzenledi. Basın açıklamasında, yeniden yapılaşmanın başladığı bir dönemde bilim yuvası olan üniversitelerin susmasının beklenemeyeceği vurgulandı. 

‘KABUL EDİLEMEZ’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İTÜ Şehir ve Bölge Planlama akademisyenlerinin yayımladığı bildirinin kaldırılarak bölüm başkanımızın görevden alınması ve hakkında soruşturma açılması, alanında uzman bilim insanlarının konuya dahiliyetine dair yapılan engellemeler ve soruşturmalar kabul edilebilir değildir. Bugüne kadar rant ve sermaye odaklı bir yapılaşma olması depremin yıkıcılığını artırmış, deprem sonrasında bölgeye yeterli müdahale yapılmamıştır. Depremin yaralarını sarmak için hocalarımızın önerileri canlı yaşamını önceleyen bir planlamayı sağlamaya yöneliktir. Akademiyi susturma çabalarının karşısında hocalarımızın yanındayız!”


İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu

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