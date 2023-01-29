İzmir'de 7 köye bir okul!

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 02:00

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Özgün Utku, Kiraz ilçesinin dağlık Cevizli yöresinde yedi köye bir okul düştüğünü ve küçük yaştaki çocukların taşımalı eğitime mahkûm edildiğini söyledi. Utku, “Bu sene İzmir’de ve köylerde okullara bütçe ayırmayan Milli Eğitim Bakanlığı’nın politikası bir utançtır” diye konuştu.

(Özgün Utku)



Özgün Utku, köylerde öğrencilerin yaşadığı eğitim dramını şu sözlerle özetledi:

“Geçmişte İzmir’de köy okulları olan yerlerde artık ot bitti. İzmir’in kırsal ilçelerinde yıkılan eski köy okullarının yerlerinde artık bir hiçlik, bir boşluk var. Köylerde okul yok, köylerde eğitim yok, çocuklarımız yokluğa terk edilmiş durumda. Bugün Kiraz’ın Cevizli Köyü’nde dağda bulunan okulda çevredeki 6 farklı köyden daha taşınarak getirilen öğrenciler ders görüyor. Yani 7 köye bir okul düşüyor. Sabahın kör karanlığında kalkıp eziyet derse giden öğrenciler, derslerinden sonra aynı yolu geri dönmek zorunda kalıyor. O yaşta çocuklara bu eziyet çektirilir mi? Milli eğitime düşük bütçeler ayırıp bunları çocuklara reva görenler çocuklarımızı cehalete teslim ediyor. Bu bilinçli yapılan bir tercih, hiçbir şey tesadüf değil. Ülkemizi yönetenler çocukları okuldan uzaklaştırarak eğitimsiz kitleler yaratmak istiyor. Geleceğimizin aydınlığı olacak çocuklarımızı karanlığa teslim edip, bilimsel, laik ve çağdaş eğitimi engellemeye çalışıyorlar. Kitapların yasaklandığı, kitap okuma cezası uygulanan bir ortamda bunlar bilinçli uygulanan bir politikadır.”

BÜTÇE AYRILMADI

Taşımalı eğitim nedeniyle çocukların eğitime ulaşmasının zorlaştığını aktaran Utku sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu sene İzmir’de ve köylerde okullara bütçe ayırmayan Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu politikası aslında bir utançtır. Kaldı ki köylerimizde ihtiyaç duyulan bu okullar açıldığı takdirde, atanamayan, işsiz kalmış ya da günübirlik işlerde yok pahasına çalışan öğretmenlerimiz de iş imkânına kavuşacak. Devlet yetiştirdiği öğretmenlerini de sahipsiz bırakarak işsizliğin pençesine atıyor.”