Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları ne zaman başlıyor? Kaymakam Adaylığı Sınav giriş ücreti ne kadar?

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:59

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 100 (yüz) kaymakam adayı alınacak. İlana göre, sınava girecek adaylarda, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.

KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adaylar başvurularını, 2-9 Ağustos tarihlerinde herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Geç başvuru günü 17 Ağustos 2022 olarak belirlendi.

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar 02-10 Ağustos 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 310,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır.