Kent Konseyi’nin raporuna, İstanbul’un her bölgesinden çocukların istekleri damga vurdu

03 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

İstanbul Kent Konseyi’nin çocukların kentin gelişim sürecine katılımlarını sağlamak amacıyla ‘İnformel Eğitim-çocukistanbul’ işbirliğiyle hayata geçirdiği “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesinin sonuçları rapor haline getirildi. Kentin her bölgesinden 6 bin 601 çocuğun katıldığı projede çocuklar yaşadıkları şehre hem madalya verdi hem de iyileştirilmesi gereken yönlerini belirleyerek çözüm önerisinde bulundu.

Proje uygulaması, birbirini destekleyen “Atölye”,“Dolaşıyor istasyon” “Online katılım” modelleriyle gerçekleştirildi. “Bakım Ustası” rolü üstlenen çocuklar, önce İstanbul’un rengini, sesini, kokusunu, çağrıştırdıklarıyla betimledi ardından İstanbul’u “bakıma” aldı. İstanbul’un beğendikleri, iyi işlediğini düşündükleri yönlerini belirleyerek “madalya” veren çocuklar, aksayan, sorunlu gördükleri yönlerini belirleyerek iyileştirilmesi için çözüm önerilerini ve “bakım talimatları”nı oluşturdu. “Benim için İstanbul” başlığı altında alınan cevaplar, çocukların İstanbul algısının oldukça çelişkili ve karmaşık olduğunu gösteriyor. Çocuklar bir yandan rengi, sesi, kokusu ve güzellikleriyle yaşadıkları kentin gurur verici doğasını öne çıkarıyor, diğer yandan yoğun şekilde kalabalığa, gürültüye, bina yığınlarına, trafiğe işaret ediyor.

GRİ VE MAVİ YARIŞIYOR

Çocukların İstanbul’la özdeşleştirdikleri renklerin başında mavi yer alıyor. İkinci sırada gri, üçüncü sırada ise yeşil bulunuyor. Çocuklara göre “İstanbul’un Sesi”, “trafik, araba, motor, korna” gürültüleri. Bunu kuş, martı, kedi ve köpek sesleri izliyor. “İstanbul’un Kokusu” deyince çocukların aklına ilk gelen, “egzoz, mazot, benzin” kokuları oluyor. Bunu, ağaç, ot, çiçek, deniz kokuları takip ediyor.

BU KONULARI ELE ALIN!

Çocuklar 9 konu başlığında kentin bakıma alınması, iyileştirilmesi gerektiği konusunda birleşiyor:

- Doğa ve Çevre

- Ulaşım ve Hareketlilik

- Kent Yaşamı

- Toplumsal Yaşam

- Kültürel ve Sosyal Etkinlikler

- Sokak Hayvanları

- Ekonomi

- Sağlık ve Alışkanlıklar

- Eğitim

EĞLENCELİ EĞİTİM İSTİYORLAR

Eğitim alanında okul sayısını yetersiz, sistemi eşitsiz bulan çocukların çözüm önerileri ve isteklerinden bazıları şöyle:

- Kantinde zam olmamalı, hiçbir şey bir liradan fazla olmamalı.

- Devlet okulları çok olsun.

- Eğitim eğlenceli hale getirilsin.

- Bilime daha çok katkı yapılsın.

- Okullar hafta sonu açık olsun.

- Okul bahçeleri neden beton?

- Daha çok okul olursa sınıflar kalabalık olmaz.

- Okullar eve yakın olmalı.