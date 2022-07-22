Kimi üniversitede 7, kimisinde 20 öğrencinin bir araya gelmesiyle yeni bir kulüp kurulabiliyor

22 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Üniversite kulüpleri öğrencilerin okulda geçirecekleri yıllarda sosyalleşmelerinde kilit öneme sahip. Her ne kadar tercih dönemlerinde en çok konuşulan konu yalnızca dersler ve akademik etkenler olsa da, öğrenci kulüpleri de en az bunlar kadar tercihte belirleyici. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunup ekip ruhu bilincinin aşılanmasında öğrenci kulüpleri önemli bir yere sahip.

- YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DOĞAL AFETLERDE ARAMA KURTARMA KULÜBÜ (YÜDAK): Yeditepe Üniversitesi’nde faaliyetlerde bulunan YÜDAK, arama kurtarma ekibinden oluşan bir öğrenci kulübü. YÜDAK’ın tamamı gönüllü öğrencilerden oluşuyor. YÜDAK’a üye öğrenciler, deprem, yangın gibi ihtiyaç olan yerlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor. Kulüp faaliyetleri kapsamında öğrenciler cankurtaranlık eğitimleri de alıyor.

- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KARİKATÜR VE MİZAH KULÜBÜ (BUKOMİK): Boğaziçi Üniversitesi Karikatür ve Mizah Kulübü 2004 yılında kuruldu. Kulüp, karikatüristlerle söyleşilerden festival gezilerine, mizah atölyelerinden çizgi roman okumalarına kadar geniş bir faaliyet alanına sahip bulunuyor.

- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AİKİDO TOPLULUĞU: Hacettepe Üniversitesi Aikido Topluluğu üyeleri kendini şöyle anlatıyor:

“Topluluğumuzun amacı, özellikle günümüzde ve yakın geçmişten bu yana önemi ve güzelliği, insana ve insanlığa katkıları daha iyi kavranmış, hızla yayılmakta olan Aikido sanatını Hacettepe ile buluşturmak ve birlikte bu sınırları da aşmaktır.”

- ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKÂ VE SİBER GÜVENLİK KULÜBÜ: Birçok üniversitede teknolojiyle ilgili kulüplere rastlamak mümkün. Onlardan biri de Anadolu Üniversitesi Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Kulübü. Kulüp üyeleri, “Kulübümüz, teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurarak Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik konularını başta olmak üzere, farkındalık çalışmaları, konferanslar ve eğitim etkinlikleri düzenleyerek teknoloji alanında farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır” diyerek faaliyetlerini özetliyor.

- KOÇ ÜNİVERSİTESİ KİCKBOX KULÜBÜ: Koç Üniversitesi Kickbox Kulübü, ilgilenen öğrencilere Kickbox dersi veriyor. Kulüp, eğitimlerini ayrıca sosyal medyadan paylaştıkları bilgilendirici videolarla da destekliyor.

- SABANCI ÜNİVERSİTESİ MODA KULÜBÜ (SUMODA): Sabancı Üniversitesi Moda Kulübü (Sumoda), 2015 yılının mart ayında 18 kişilik bir ekip ile kuruldu. Kulüp, moda sektörünü, moda yönetimini, markaları ve moda dünyasını keşfetmek için çeşitli etkinlikler, söyleşiler, röportajlar, atölye çalışmaları ve geziler düzenliyor.

- BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LOTUS KULÜBÜ: Bahçeşehir Üniversitesi Lotus Kulübü üyeleri, “Doğadan uzaklaşan insan mutlu olamaz” düşüncesiyle yola çıktıklarını söylüyor. Kulüp, çevre farkındalığını artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler yapıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan kulüpte, bilgilendirici söyleşilerden atıksız kamplara çevresel farkındalığını artırmaya istekli herkesin katılabileceği aktiviteler bulunuyor. Kulübün sosyal medya hesabında veganizm, yoga, geri dönüşüm gibi temalarda çeşitli eğitici içerikler de yer alıyor.

HALİÇ’İN DİBİ TEMİZLENDİ

- MARMARA ÜNİVERSİTESİ SU ALTI SPORLARI KULÜBÜ (MÜSAS): Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MÜSAS, Marmara Üniversitesi’nin öğrenci ve personelinin sosyal ve kültürel, sportif ve eğitsel etkinliklerde bulunmak, sualtı sporları tanıtımı ve eğitimi yapılmasını sağlamak, çevresine duyarlı ve çevre bilincine sahip dalıcılar yetiştirmek için kuruldu. Üniversite içinde ve üniversite dışında faaliyet gösteren kulüp, öğretim dönemi boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bunlardan biri olan Haliç sualtı temizliği etkinliği, deniz kirliliğine dikkat çekmeyi ve çevreyi bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği ile Haliç’te düzenlenen sualtı temizliği etkinliğinde, sualtındaki çöpler toplandı ve deniz kirliliği hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.