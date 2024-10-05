KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuçları nasıl öğrenilir?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri ve Alan Bilgisi (DHBT) sonuçları, sınava katılım sağlayan yüzlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuçları nasıl öğrenilir?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 14:55

2024 KPSS DHBT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanağıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adayların katılım sağladığı KPSS DHBT sınavı sonrasında, alınan puana göre kadro atamaları yapılacak. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2024 KPSS DHBT sonuçları için tarih belli oldu. Açıklamalara göre; 2024 KPSS DHBT sınavı sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, KPSS DHBT sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden ulaşabilecek.


Etiketler: #DHBT #KPSS DHBT #kpss

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