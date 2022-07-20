Son Dakika: KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:14
Son Dakika: KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı
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ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandı.

30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.


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