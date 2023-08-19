YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Üniversite kayıtları ne zaman?

Yayınlanma: 19.08.2023 - 21:18

Güncelleme: 19.08.2023 - 21:33

YKS tercih sonuçları üniversite tercihlerinin ardından hızla araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavından aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre tercihlerini gerçekleştirdi. Üniversite tercihi yapan öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den gelecek olan YKS tercih sonuçları açıklamasına çevirdi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Kaç aday üniversite bölümlerine yerleşti?

2023 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2023-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 27 Temmuz - 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında üniversite adaylarının yaptığı tercihler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün itibarıyla açıklandı. Geçen yıl 3 milyon 243 bin 334 aday başvuru yapmışken, bu yıl %9'a yakın artışla 3 milyon 527 bin 443 aday başvuru yaptı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, 2023-YKS yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversite tahsilinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacağınıza inanıyor, her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımızın ek tercih sürecini takip etmeleri gerekiyor. Ek yerleştirme sürecinde de profesyonel destek almanız yararlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ise Twitter hesabı üzerinden, "Sevgili adaylarımız, merakla beklediğiniz 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçlarınızı ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz. Hayırlı olmasını diler tüm gençlerimizi tebrik ederim" açıklamalarında bulundu.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI?

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.

YÖK'ün açıkladığı verilere göre; Örgün eğitim veren yükseköğretim programlarında (açıköğretim hariç) toplam kontenjan 2022 yılında 867.224 iken 2023 yılında 923.411 oldu. 2022 yılında açıköğretim hariç toplam yerleşen sayısı 850.631 iken bu sayı 2023 yılında 898.024 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre, toplam yerleşen sayısı geçen yıla göre 47.393 kişi art