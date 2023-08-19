YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2023 YKS ek yerleştirme tarihleri ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını öğrenen adaylar kılavuza göre, tercihlerini 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 arasında yaptı. YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile beraber ek yerleştirme tarihleri gündeme geldi. YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2023 YKS ek yerleştirme tarihleri ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), yerleştirme süreci için üniversitelerde toplam 1 milyon 111 bin kontenjan açıklandı. Üniversite tercih tarihlerinin son gününe giren adaylar ek tercih tarihlerini merak etti.
EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
Ek tercihlerin hangi tarihte yapılacağı ise belli değil. Kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.
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