Yayınlanma: 29.05.2024 - 19:43

Güncelleme: 29.05.2024 - 19:43

LGS için sayılı günler kala sınav için gerekli belgeler merak edilmeye başlandı. Eski kimliğe sahip olan kişiler de sınavda fotoğraf konusunda problem yaşayıp yaşamayacağını merak ediyor. Peki, LGS sınavında kimlik fotoğrafı zorunlu mu? LGS'de kimlik fotoğrafı şart mı?

LGS’YE ESKİ KİMLİKLE GİRİLİR Mİ?

LGS’ye giriş için gerekli belgeler belli oldu. Öğrenciler, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) kontrol edilerek sınava alınacaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında fotoğraf bulunması şartı aranmayacaktır. Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.