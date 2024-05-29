LGS sınavında kimlik fotoğrafı zorunlu mu? LGS'de kimlik fotoğrafı şart mı?

LGS'de kimlik fotoğrafı zorunlu mu sorusu, sınava çok az bir süre kala gündemde yer alıyor. LGS'ye girecek olan öğrenciler, belgeleri için hazırlık yaparken kimliklerinde fotoğraf olup olmayacağı merak ediyor. Peki, LGS sınavında kimlik fotoğrafı zorunlu mu? LGS'de kimlik fotoğrafı şart mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 19:43
LGS sınavında kimlik fotoğrafı zorunlu mu? LGS'de kimlik fotoğrafı şart mı?
Abone Ol google-news

LGS için sayılı günler kala sınav için gerekli belgeler merak edilmeye başlandı. Eski kimliğe sahip olan kişiler de sınavda fotoğraf konusunda problem yaşayıp yaşamayacağını merak ediyor. Peki, LGS sınavında kimlik fotoğrafı zorunlu mu? LGS'de kimlik fotoğrafı şart mı?

LGS’YE ESKİ KİMLİKLE GİRİLİR Mİ?

LGS’ye giriş için gerekli belgeler belli oldu. Öğrenciler, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) kontrol edilerek sınava alınacaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında fotoğraf bulunması şartı aranmayacaktır. Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.


LGS sınavı haberleri lgs haberleri kimlik kartı haberleri kimlik haberleri

İlgili Haberler

LGS’ye günler kala sınava katılacak milyonlarca öğrencinin heyecanı artıyor

LGS’ye günler kala sınava katılacak milyonlarca öğrencinin heyecanı artıyor
LGS giriş belgeleri yayımlandı

LGS giriş belgeleri yayımlandı
LGS sınav yerleri belli oldu mu? LGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? LGS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı...

LGS sınav yerleri belli oldu mu? LGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? LGS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi yolu!

Muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi yolu!
Öğretmenin üzerine yürüyüp darbettiler: Serbest bırakıldılar!

Öğretmenin üzerine yürüyüp darbettiler: Serbest bırakıldılar!
Uzman doktor, 'yaşlanmayı yavaşlatabilecek tek egzersizi' açıkladı

Uzman doktor, 'yaşlanmayı yavaşlatabilecek tek egzersizi' açıkladı
Dev savunma projesi: ‘Kıyamet Günü’ uçağı inşa ediliyor!

Dev savunma projesi: ‘Kıyamet Günü’ uçağı inşa ediliyor!
Behzat Ç.'nin genç oyuncusu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Behzat Ç.'nin genç oyuncusu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
Usta oyuncu Kadir İnanır’dan kötü haber: Tekrar hastaneye kaldırıldı!

Usta oyuncu Kadir İnanır’dan kötü haber: Tekrar hastaneye kaldırıldı!
Kahvaltıların geleneksel lezzeti: Çılbır tarifi

Kahvaltıların geleneksel lezzeti: Çılbır tarifi
Küçükçekmece’de metrobüste yangın çıktı

Küçükçekmece’de metrobüste yangın çıktı