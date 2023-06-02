LGS'ye girmeden önce nelere dikkat edilmeli? LGS'ye girecek öğrencilere altın değerinde tavsiyeler...

Yayınlanma: 02.06.2023 - 17:31

Güncelleme: 02.06.2023 - 17:31

Yaklaşık 1 milyon 250 bin 8. sınıf öğrencisi 4 Haziran'da girecekleri LGS sınavı dolayısıyla heyecanlı. Sınav için geri sayım sürerken MEB öğrenciler için önerilerde bulundu. Liselere Geçiş Sınavı'na girecek öğrenciler Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, ikinci dönem konularından muaf tutulacak.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce merkezî sınava katılacak öğrenciler için hazırlanan broşürde şu tavsiyeler yer aldı:

LGS'YE GİRMEDEN ÖNCE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?



Aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz.

Motivasyonunuzu yüksek tutmalı ve moralinizi bozacak durumlar ve kişilerden uzak durmalısınız.

Sınavda elinizden geleni en iyi şekilde yapacağınıza yönelik kendinizi motive etmelisiniz.

Sınavdan önceki gününüzü yorucu etkinlikler yapmadan normal bir gün gibi geçirmeye dikkat etmelisiniz.

Sınav günü ulaşım süresini ve güzergâhını planlayabilmek için sınava gireceğiniz okulu son güne bırakmadan gidip yerinde görmelisiniz.

Uyku düzeninize dikkat ederek yeteri kadar uyumaya özen göstermelisiniz. Ne geç ne de erken uyumalısınız.

Uyumadan önce gevşeme ve nefes egzersizleri yapabilirsiniz.

Beslenme düzeninizi bozmadan sağlıklı ve aşırıya kaçmayacak şekilde yemek yemelisiniz.

Dengeli bir kahvaltı yapmalı ve alışık olmadığınız gıdaları tüketmekten kaçınmalısınız.

Hava durumuna uygun ve rahat kıyafetler giymelisiniz.

Sınav yerine geç kalmayacak şekilde yola çıkmalısınız.

Sınava getirilmemesi gereken eşya, cep telefonu, takı gibi araç gereçlerin üzerinizde bulunmamasına dikkat etmelisiniz.

Sınavda yanınızda bulundurmanız gerekeni (kimlik, su vb.) daha önceden hazırlamayı unutmamalısınız.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecek.

Unutmayın... Sınav stresi normaldir ancak sınav öncesinde yaptığınız hazırlıklar ve sınav sırasında uygulayacağınız stratejilerle bu stresi azaltabilirsiniz.

SINAV SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Soruları anlamak için gereken zamanı ayırarak ve cevaplarınızı düşünerek başarılı bir sınav süreci geçirebilirsiniz.

Sınav sırasında sakin kalmaya özen göstermeye ve soruları okumaya dikkat edin. Ayrıca, sınav boyunca sürenizi verimli kullanarak tüm soruları cevaplamaya çalışınız.

Son olarak sınav ölçütlerinin sadece bir değerlendirme ölçüsü olduğunu ve gerçek sizi tam olarak yansıtamayabileceğini unutmayın. Sınavdan sonra ne olursa olsun, sizinle gurur duyacağımızı unutmayın. Kendinize güvenin ve sınavda en iyi performansınızı sergileyin.

Hayallerinizi başaracağınıza inancımız tamdır.

Unutmayın, her zaman yanındayız ve sizinle gurur duyuyoruz.