Lise kayıtları ne zaman yapılacak? 2023 LGS lise kayıtları başladı mı?
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2. nakil sonuçları açıklandı. Lise nakillerinin de sona ermesiyle birlikte hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirme süreci tamamlanacak. Lise kayıtları ne zaman yapılacak? 2023 LGS lise kayıtları başladı mı?
LGS kapsamında 2. nakil tercih sonuçları belli oldu. Öğrenciler ve veliler lise kayıtlarının ne zaman yapılacağını merak etti. Peki, Lise kayıtları ne zaman yapılacak? 2023 LGS lise kayıtları başladı mı? İşte 9. sınıf lise kayıt tarihi 2023-2024 ve diğer detaylar...
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
2023 LGS yerleştirme işlemleri 18 Ağustos'ta bitecek. Ardından da kayıt dönemi başlayacak. Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.
Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları "açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç" sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
2023-2024 LGS LİSE KAYIT TARİHİ
YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL TERCİH: 24-28 Temmuz 2023
YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL SONUÇ: 31 Temmuz 2023
YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL TERCİH: 31 Temmuz - 4 Ağustos 2023
YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL SONUÇ: 7 Ağustos 2023
LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)
- İlköğretim Öğrenim Belgesi
- Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi. (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecek.)
- Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
- Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi" (Nüfus Müdürlüklerinden)
- 4 ya da 6 Adet vesikalık fotoğraf
- Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.
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