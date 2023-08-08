Yayınlanma: 08.08.2023 - 14:22

Güncelleme: 08.08.2023 - 14:22

LGS kapsamında 2. nakil tercih sonuçları belli oldu. Öğrenciler ve veliler lise kayıtlarının ne zaman yapılacağını merak etti. Peki, Lise kayıtları ne zaman yapılacak? 2023 LGS lise kayıtları başladı mı? İşte 9. sınıf lise kayıt tarihi 2023-2024 ve diğer detaylar...

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

2023 LGS yerleştirme işlemleri 18 Ağustos'ta bitecek. Ardından da kayıt dönemi başlayacak. Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.

Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları "açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç" sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

2023-2024 LGS LİSE KAYIT TARİHİ

YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL TERCİH: 24-28 Temmuz 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL SONUÇ: 31 Temmuz 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL TERCİH: 31 Temmuz - 4 Ağustos 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL SONUÇ: 7 Ağustos 2023

LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)