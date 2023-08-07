Son Dakika: LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını açıkladı.
LGS nakil ve yerleştirme takvimine göre 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan başvuruların alınmasıyla yerleştirmeye esas lise 2’nci nakil sonuçları erişime açıldı.
LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması 8-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
2023-LGS yerleştirme süreci 18 Ağustos'ta tamamlanacak. Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını ise 22-25 Ağustos tarihleri arasında kabul edecek. 31 Ağustos'ta yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- AB'den Türkiye'ye vize serbestisi açıklaması
- Mustafa Balbay’dan çarpıcı kulis bilgisi
- Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem
- 'Oy kaybının faturasını' kesmeye hazırlanıyor
- Ali Erbaş için harekete geçildi
- İstanbul'dan taşınıyor!
- Demokrat Parti'den yerel seçim kararı
- '2.5 milyon ölümle burun buruna kalır'
- Ünlü doktor önce bebeğini vurdu sonra intihar etti
- TKDF’den ‘Karabulut cinayeti’ açıklaması