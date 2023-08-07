Son Dakika: LGS 2. nakil sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 10:10
Son Dakika: LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
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LGS nakil ve yerleştirme takvimine göre 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan başvuruların alınmasıyla yerleştirmeye esas lise 2’nci nakil sonuçları erişime açıldı.

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması 8-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

2023-LGS yerleştirme süreci 18 Ağustos'ta tamamlanacak. Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını ise 22-25 Ağustos tarihleri arasında kabul edecek. 31 Ağustos'ta yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek. 


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