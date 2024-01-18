Makam aracına izin vermeyen müdüre sürgün!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 18.01.2024 - 03:00

Muğla’nın Menteşe İlçesindeki Zübeyde Hanım Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Sunday Özcan, okula ait olan oyun alanı içerisine iletişim başkanının makam aracını park etmesine izin vermemesi sonrası görevinden uzaklaştırılmasının ardından ikinci bir ceza geldi. 22 Kasım günü görevden uzaklaştırılan Özcan, bu kez Menteşe ilçesine 100 kilometre uzaklıktaki Milas Ortaköy Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni olarak görevlendirildi. Özcan’a ayrıca tartıştığı için maaş kesme cezası verildi.

İddiaya göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Şube Müdürü Ahmet Uzun, makam aracı ve kendisine ait özel aracını, okul aile birliği ve öğretmenler kurulu tarafından öğrencilerinin oyun sahası olarak belirlenen alana park etmek istedi. Kapının kilitli olmasından dolayı aracı içeri park edemeyen Uzun, il milli eğitim müdürü Emre Çay’ı arayarak okul müdürü Özcan’ı kapıyı kapattığını ve aracı almadığı yönünde şikâyet etti. Çay ve beraberindeki amirler, okul müdürü Özcan’ı makamına çağırarak demir kapıyı kapatmamasını ve araçların park edilmesine izin vermesini istedi. Özcan ise alanın oyun parkı olarak kullanıldığını park yeri olmadığını ifade ederek talimatın sözlü değil yazılı olarak bildirilmesini istedi.

Görüşmeden iki gün sonra okul müdürü Özcan, milli eğitim müdürü Emre Çay’ın talimatıyla ‘sözlü talimata uymadığı’ gerekçesiyle görevden uzaklaştırılarak 100 kilometre uzaklıktaki ortaokula beden eğitimi öğretmen olarak sürüldü.

‘ORASI OYUN ALANI’

Sürgün edilmesini Cumhuriyet’e değerlendiren Sunday Özcan, “Otopark yüzünden 35 yıllık bir öğretmeni sürgün ettiler. Orası öğrencilerin oyun alanı, onların can güvenliğini korumak zorundayım. Kapı okul yönetiminin aldığı bir karar ile kapatıldı. Bir milli eğitim müdürü otopark yüzünden 60 yaşındaki bir öğretmene hakaret ederek sürgün edebiliyor. Üstelik iki gün içerisinde terörist muamelesi görerek görevden alınıyorum” dedi.