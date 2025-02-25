Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:18

Güncelleme: 25.02.2025 - 09:18

Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için hazırlanan örnek soru kitapçığı ve cevaplarınun erişime açılıp açılmadığı merak ediliyor. Peki, MEB AGS 2025 örnek sorular yayımlandı mı? 2025 AGS ne zaman?

MEB AGS 2025 ÖRNEK SORULAR YAYIMLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) örnek soruları yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için uygulanacak MEB-AGS için örnek sorular hazırlandı.

2025 AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuruları, 8 Mayıs-20 Mayıs tarihleri 2025 arasında alınacak.

Geç başvuru günü ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

MEB AGS NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre, Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek.

Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.

MEB AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları ise 13 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak.