MEB'den bir protokol daha: 'Yok öyle kölelik'

19 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Cumhuriyet; 31 Ekim’de, mesleki eğitime yönelik imzaladığı protokoller nedeniyle “çocuk işçiliği” eleştirisiyle karşı karşıya kalan MEB’in, bir market zinciri ile protokol imzaladığını gündeme getirdi. Tepkilerin ardından bu protokol iptal edildi. Tartışmalar sürerken yeni bir protokol Bursa’da imzalandı.

Mağaza Market-Sen’den yapılan açıklamada, “Lise öğrencilerinin ‘ücretsiz işçi’ olarak çalıştırılmasından vazgeçmediler. Lise öğrencileri ‘meslek kazandırma’ ile sömürülürken aynı protokol geçtiğimiz günlerde bir restoran zinciri ile il milli eğitim müdürlüğü arasında da imzalandı” denildi.

“Yok öyle kölelik” tepkisi gösterilen açıklamada, “MEB ve patronlar sömürü için birleşiyorsa biz de hakkımız için birleşeceğiz” dedi.

‘ÖĞRENCİ YÖNLENDİRİLMİYOR’

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise protokole ilişkin açıklama yaptı. Protokolün “işletmelerde halihazırda çalışan personelin, mesleki eğitim merkezleri aracılığıyla eğitim-öğretim sürecine dahil olmaları ve belgelendirilmeleri amacıyla ‘telafi eğitim’ kapsamında imzalandığı” belirtildi.

Açıklamada, “İlgili işletmeye hiçbir öğrenci/işgücü yönlendirmesinin yapılması söz konusu değil. İlgili protokol, işletmenin kendi çalışanlarının mesleki gelişimlerinin desteklenmeleri ve belgelendirilmeleri amacıyla yürütülmektedir” denildi.