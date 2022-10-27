MHUY sınav başvuruları başladı mı? MHUY sınav ücreti ne kadar? MHUY sınavı ne zaman?

27 Ekim 2022 Perşembe, 18:08

2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavına girmek isteyen adaylar başvuru tarihlerini bekliyor. Sınava, 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP48 puan türünden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olanlar başvurabilecek.

MHUY SINAV BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sınava ön başvurular 27 Ekim-2 Kasım 2022 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 10-16 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak.

MHUY BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ekim saat 10.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek

MHUY SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ön başvuru yapacak adaylardan hizmet bedeli olarak 30,00 TL ön başvuru ücreti ödemeleri gerekmektedir.

MHUY SINAVI NE ZAMAN?

MHUY sınavı 18 Aralık 2022 Pazar günü Ankara’da yapılacak.



