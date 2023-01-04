Son dakika... Bakan Özer açıkladı: Özel okul zammı belli oldu
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 yılında özel okullarda uygulanacak zam oranını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 yılında özel okullarda uygulanacak zam oranını resmen açıkladı.
Buna göre özel okul zammı yüzde 65 oldu.
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