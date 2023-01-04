Son dakika... Bakan Özer açıkladı: Özel okul zammı belli oldu

04 Ocak 2023 Çarşamba, 17:02

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 yılında özel okullarda uygulanacak zam oranını resmen açıkladı.

Buna göre özel okul zammı yüzde 65 oldu.

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