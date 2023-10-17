Milli sporcuların öğretmen atamaları sonuçlandı mı? Milli sporcuların öğretmen atamaları ne zaman sonuçlanacak?
Milli sporcuların öğretmen atamalarının ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyor. Beden eğitimi alanında öğretmenlik yapmak isteyen milli sporcular atama sonuçlarını merak ediyor. Peki, Milli sporcuların öğretmen atamaları sonuçlandı mı? Milli sporcuların öğretmen atamaları ne zaman sonuçlanacak?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından milli sporcuların öğretmen olarak atanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Milli sporcuların öğretmen atamaları sonuçlandı mı? Milli sporcuların öğretmen atamaları ne zaman sonuçlanacak?
MİLLİ SPORCULARIN ÖĞRETMEN ATAMALARI SONUÇLANDI MI?
Millî Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan duyuru doğrultusunda, millî sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atama işlemleri bugün tamamlandı.
Buna göre, uluslararası spor müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden millî sporculardan beden eğitimi alanında 141 kontenjana atama yapıldı.
Öğretmen olarak ataması gerçekleşenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra görevlerine başlayabilecek.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tunç'tan 'ihbar dilekçesi' açıklaması
- İYİ Parti'nin 'işbirliği' şartı belli oldu
- 'Patates hat'la vurgun düzeni
- 'Benekli Ayhan'a sokak ortasında saldırı!
- Emeklilik yaşında yeni düzenleme geliyor!
- 'Allah var, Kılıçdaroğlu'nu ciddiye almadım'
- İYİ Parti'den İmamoğlu'na 'ittifak' yanıtı
- TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı
- 'Bu vatana ihanettir'
- Eski sevgilisini darbetmişti: Ünlü oyuncunun oğlu çıktı