ALES/3 ne zaman? ALES/3 saat kaçta başlayacaki kaç dakika sürecek? Ales/3 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) için geri sayım sürüyor. Peki, ALES/3 ne zaman? ALES/3 saat kaçta başlayacaki kaç dakika sürecek? Ales/3 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

ALES/3 ne zaman? ALES/3 saat kaçta başlayacaki kaç dakika sürecek? Ales/3 sınava giriş belgesi nasıl alınır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2024 - 12:14

Üniversitelerin lisans bölümünden mezun olan adaylar, yılın son ALES oturumuna kasım ayında katılacak. Peki, ALES/3 ne zaman? ALES/3 saat kaçta başlayacaki kaç dakika sürecek? Ales/3 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES'in bu yılki üçüncü oturumu, 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ALES/3 sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15’te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

ALES/3 SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren ALES Sınava Giriş Belgesi’ni, 07 Kasım 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecektir.


Etiketler: #ales #sınav #ösym

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