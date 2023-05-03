TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? ENAG enflasyon oranı ne zaman belli olacak?

Yayınlanma: 03.05.2023 - 09:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 09:00

Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

ENAG NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ENAG, Nisan 2023 enflasyon oranını 3 Mayıs Çarşamba günü saat 9:30'da açıklayacak.

TÜİK NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, Nisan 2023 enflasyon oranını 3 Mayıs Çarşamba günü saat 10:00'da açıklayacak.

TÜİK NİSAN AYI BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.