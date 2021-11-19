Mücadele sonuç verdi: Serap öğretmen görevine geri döndü

19 Kasım 2021 Cuma, 16:58

Gaziantep Şehitkamil Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu'nda yapılan 10 Kasım töreninde Şair Süleyman Apaydın'ın "Yıkın Heykellerimi" adlı şiirini okuyan Serap öğretmen, dinci çevreler ve medya tarafından hedef gösterilmesi sonrası açığa alınmıştı.

Tepki çeken kararın ardından Eğitim-İş Sendikası öncülüğünde çeşitli demokratik kitle örgütleri eylem düzenlemişti.

Eğitim-İş Sendikası bugün yaptığı açıklamada Serap öğretmenin görevine iade edildiğini duyurdu.

"Mücadelemiz sonuç verdi" başlıklı açıklamada şöyle denildi:

"10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Gaziantep'te bir ortaokulda düzenlenen törende Atatürk devrimlerini öven şiiri okuduğu gerekçesiyle açığa alınan üyemiz Serap Öğretmen, örgütlü mücadelemizin gücüyle görevine iade edildi.

Serap Öğretmen’i hedef göstererek Cumhuriyet karşıtı linç girişimi yaratmaya çalışanlar hakkında suç duyurusu yaparak hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz."