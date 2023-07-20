Yayınlanma: 20.07.2023 - 15:34

Güncelleme: 20.07.2023 - 15:34

"Ortaöğretim başarı puanı hangi şartlarda kesilir?" sorusu gündem oldu. TYT ve AYT puanlarının üzerine eklenen ve lise dönemi boyunca elde edilen okul başarısı olarak değerlendirilen Ortaöğretim Başarı Puanı için arama motorlarında sorgulamalar hız kazandı. Peki, OBP puanı nedir? Ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplanır? OBP puanı hangi durumlarda kesilir? İşte ayrıntılar...

OBP PUANI NEDİR?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), öğrencilerin ortaöğretim başarılarını gösteren bir puandır. OBP, lise diploma notu ve okulun başarı ortalaması dikkate alınarak hesaplanır. OBP, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirmelerinde kullanılmaktadır.

YERLEŞEMEYİNCE OBP PUANI DÜŞER Mİ?

Tercihlerle ilgili en fazla merak edilen konulardan biri de, YKS tercihinin yapılıp üniversiteye gidilmemesi durumunda okul puanının etkilenip etkilemeyeceği oluşturuyor. ÖSYM, Ortaöğretim Başarı Puanı (ÖBP) ÖSYM, 2023-YKS sık sorulan sorular kılavuzunda bu konuya dair detaylar paylaştı.

ÖSYM'nin yayınladığı konuya dair bilgi sık sorulan sorular kılavuzunda şu şekilde verilmiştir;

Geçen yıl 2023-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2023-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

TERCİH YAPIP TEKRAR SINAVA GİRİNCE OBP PUANI NE KADAR DÜŞER?

Evet düşer. 2023-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

Diploma notunuz üzerinden hesaplanan diploma puanınız yerleştirildikten sonra yeniden sınava girmek istediğiniz ilk yılda %50 oranında azalır. 2022 - 2023 öğretim döneminde sınava giren ve yerleştirilen bir aday 2023-2024 döneminde sınava tekrar girerse puan hesaplamasında diploma puanı %50 azalır.

OBP PUANI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

OBP, aşağıdaki durumlarda kesilir:

Öğrenci, lisede sınıf tekrarı yaparsa

Öğrenci, liseden atılırsa

Öğrenci, liseden kaydını sildirirse

Öğrenci, liseden mezun olmazsa

OBP PUANI HANGİ ŞARTLARDA YARIYA DÜŞER?

OBP, aşağıdaki durumlarda yarıya düşürülür:

Öğrenci, YKS'ye özel yetenek sınavıyla girerse

Öğrenci, YKS'ye açık öğretim sınavıyla girerse

Öğrenci, YKS'ye ikinci kez girerse

OBP PUANI HANGİ ŞARTLARDA GEÇERLİ OLMAZ?

OBP, aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

Öğrenci, yurt dışından lise diploması alırsa

Öğrenci, açık öğretim lisesinden mezun olursa

Öğrenci, açık öğretim sınavıyla üniversiteye girerse

OBP PUANI NASIL HESAPLANIR?

Ortaöğretim bitirme notlarının en küçüğü 250, en büyüğü ise 500 puan olarak ortaöğretim başarı puanına dönüştürülüyor.

Ortaöğretimde alınan ve 100 üzerinden verilen diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye

alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.