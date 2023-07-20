Yayınlanma: 20.07.2023 - 13:43

Güncelleme: 20.07.2023 - 13:43

Christopher Nolan imzalı Oppenheimer 21 Temmuz Cuma günü beyazperdede sinema tutkunları ile buluşmaya hazırlanıyor. Nefeslerin tutulduğu filmin yönetmeni Nolan, geçtiğimiz günlerde film çekiminde kullanılan IMAX teknolojisinden bahsetti. IMDb'de 10 üzerinden 9 puan alarak dikkatleri üzerine çeken filmi sinema tutkunları merakla bekliyor. Peki, IMAX nedir? IMAX hangi sinemalarda var, normal sinemalardan farkı ne?

IMAX NEDİR?

IMAX (Image Maximum) yüksek boyutta ve netlikte görüntü kapasitesine sahip olan bir film gösterim sistemi. Kanadalı bir eğlence teknolojisi firması olan IMAX Corporation tarafından geliştirildi. Normal bir film karesi 35 mm formatındayken, IMAX filmleri 70 mm formatında. Imax teknolojisinde 2 boyutlu veya 3 boyutlu olmak üzere akan film 7 katlı bina yüksekliğinde ve bir basketbol sahası büyüklüğünde olan dev perdeye yansıtılır. IMAX sistemi bugüne dek yapılan en güçlü, 15 bin watt'lık projeksiyon lambasıyla yansıtılır. Bu ışığın Ay'dan bile görülmesi mümkün. Görüntüye 6 kanallı dijital surround ses sistemi eşlik eder. Standart IMAX ekranı 22 metre genişliğinde ve 16 metre yüksekliğinde.

IMAX HANGİ SİNEMALARDA VAR?

IMAX yeni bir teknoloji olması nedeniyle Türkiye'de çok sayıda sinemada bulunmuyor. Bulunan sayılı sinema arasında ise; Akasya AVM, İstinyePark, Maltepe Hilltown, Marmara Park, MaviBahçe, Bursa Marka, Ankamall, M1 Adana, Akasya Acıbadem, Marmara Park yer alıyor.

IMAX'İN NORMAL SİNEMALARDAN FARKI NE?

IMAX, izleyiciye daha gerçekçi bir ortam sunabilmek için normal sinemalardan farklı bir teknoloji ile hizmet sunar. Koltuk, sinema perdesi, film formatı, ses kalitesi farklılık gösterir.

Koltuklar

IMAX sinemalarda salondaki bütün koltuklar yarım daire şeklinde konumlandırılır. Bu özellik sayesinde izleyici perdeye daha hakim oluyor ve çevresel görüş açısı maksimum seviyeye çıkar.

Perdeler

IMAX sinema perdeleri, normal sinema perdelerine göre %110 daha büyük. Perdenin devasa olmasının başlıca sebeplerinden biri, izleyiciye maksimum açıda görüntü sunarak daha fazla gerçeklik hissiyatı yaratır fakat filmde görülen bütün nesnelere odaklanabilmek için gözlerin oynatılması yeterli değil, görüntünün kafa ile de takip edilmesi gerekiyor.

Film Formatı

Normal film formatları, 35 ve 70 mm arasında çekiliyor ve film sırasında dikey olarak yansıtılır. Normal film formatlarında bant delikleri görüntünün sağ ve sol kısmında bulunur. IMAX film formatının boyutları da 70 mm ancak diğerlerinden farklı olarak Imax görünütüsü dikey yerine yatay olarak yansıtılır ve bant delikleri görüntünün aşağı ve yukarı tarafına konumlandırılır.

Ses Sistemi

IMAX, geliştirilmiş ses sistemi sayesinde sinema salonlarında sesin homojen bir şekilde ulaşmadığı hiçbir nokta kalmaz. IMAX teknolojisinde kullanılan ses sistemlerine bakıldığında, normal sinemalarda da kullanılan Dolby Digital ve DTS ses sistemine benzer bir sistem kullanılır.