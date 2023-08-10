Ödenek yetersiz: Eğitimciler cepten ödüyor!

Yayınlanma: 10.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.08.2023 - 03:00

Her eğitim öğretim döneminin başında eğitim çalışanlarına ödenen eğitime hazırlık ödeneği miktarı bu yıl 1400 lira olarak belirlendi. 2022’de ise bu ödenek 1325 liraydı.

Cumhuriyet’e konuşan, 31 yıldır ilkokul öğretmenliği yapan Eğitim-Sen üyesi Ayşe Panuş, miktarın yetersiz olduğunu vurguladı. Panuş, ödeneğin yetmediği durumlarda harcamaları kendi bütçelerinden yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

26 yıldır kimya öğretmenliği yapan Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Mesut Mike ise “Verilen ödenek komik ve öğretmenlik mesleğiyle dalga geçilecek düzeyde bir rakam.Öğretmenlere her dönem başında birer maaş tutarında bir eğitim-öğretim tazminatı ödenmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.



