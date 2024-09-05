ODTÜ’lülerden kayyum protestosu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyeti önceki gün Devrim Stadyumu’nda yapıldı. Mezun öğrencilerin taşıdığı pankartlarda, 6 Şubat depremlerinden hayvan katliamının önünü açan yasaya, atanmış rektörlerden ekonomik krize kadar ülke gündeminden izler vardı.
“Bu pankarta erişim yalnızca VPN ile sağlanmaktadır”, “Cumhuriyeti her şeye rağmen bilimle yücelteceğiz”, “Deprem öldürmez, rant ve talan öldürür”, “Tarihin en güzel yerinde son sözü hep direnenler söyler”, “Bu pankart tasarruf tedbirleri kapsamında kısaltılmıştır” pankartları dikkat çekti.
Törende konuşma yapmak isteyen rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, protestolarla karşılaştı.
“Atanmış değil seçilmiş rektör”, “Ne iktidar ne rektör, ODTÜ bizimdir” sloganını atan öğrenciler, Yozgatlıgil’i yuhaladı. Mezun öğrenciler ise Yozgatlıgil’i, kürsüye sırtlarını dönerek protesto etti.
ALKIŞLANAN KONUŞMA
Okul birincisi Ali Yıldız ise yaptığı konuşmada, “Bilim, Kavaklık’ta yüzlerce ağacı alelacele kesmek değildir. Bilim, fikrinin uyuşmadığı öğretim görevlilerini görevlerinden etmek değildir. Bilim, ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde anayasamızın bize verdiği barışçıl gösteri yürüyüş haklarını kullanan öğrencilerin üzerine polis göndermek değildir. Bilim, bahar şenliklerini, sorunları çözmek yerine sorunları bahane ederek iptal etmek değildir. Bilim karşılaştığı ilk kriz anında hakkını arayan öğrencileri soruşturmalarla korkutmaya çalışmak değildir” ifadelerini kullandı.
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