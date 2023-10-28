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Öğrenci can derdinde... 5 yıldızlı otelde 'maneviyat eğitimi'

Öğrenciler KYK yurtlarındaki sorunlara çözüm beklerken Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya’da “manevi danışmanlar” toplantısı yaptı. Beş yıldızlı otelde düzenlenen harem selamlık toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da mesaj gönderdi.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 28.10.2023 - 03:00
Öğrenci can derdinde... 5 yıldızlı otelde 'maneviyat eğitimi'
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Devlet yurtlarına ilişkin kapasite sorunundan odalara konulan ek yataklara, yemeklerin kalitesi ve içeriğinden can güvenliğini ilgilendiren konulara kadar çok sayıda sorun bulunurken Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın derdi “manevi danışman”lar oldu.

Bakanlık, sayısı 800’ü bulan manevi danışmanları ve görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte harem selamlık şekilde, Antalya Kumluca’daki lüks bir otelde eğitime aldı. İlk olarak kadın manevi danışmanların eğitimi gerçekleştirildi.

20-23 Ekim tarihlerinde düzenlenen eğitimde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Diyanet’in üst düzey yöneticileri de yer aldı. Eğitimleri ise hem bakanlık hem Diyanet yöneticileri verdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da programa video mesaj gönderdi. Eğitimin ikinci grubunu ise erkek manevi danışmanlar oluşturdu. İkinci grubun eğitiminin 25 Ekim’de başladığı öğrenilirken masrafların da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bakanlık tarafından karşılandığı belirtildi. 

81 İLDE 758 DANIŞMAN VAR

Devlet yurtlarında 758 manevi danışman var. Danışmanlar, gençlere dini baskı yaptığı iddiasıyla Akdeniz Üniversitesi’nde üç öğrenci intiharının ardından gündeme oturmuştu.


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