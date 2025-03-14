Öğrencilere ‘Ramazan Risalesi’ hazırlattırıldı: Açlığı öğütlediler

Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:39

Güncelleme: 14.03.2025 - 11:01

Türkiye’de artan yoksulluk nedeniyle okula aç giden çocukların sayısı artarken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu konuda çözüm üretmiyor. Eğitim sendikaları ve veli dernekleri bu soruna karşın, “günde bir öğün yemek” isteminde bulunuyor. MEB ise bu istemi yerine getirmezken, Ramazan ayına ilişkin okullarda başlattığı etkinliklerle öğrencilere “açlığın insana sabır getirdiğini” aşılamaya çalışıyor.

AÇLIK SORUNUNA KARŞIN ORUÇ ETKİNLİKLERİ

MEB Ramazan ayı gerekçesiyle il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği 23 maddelik “Ramazan Talimatnamesi”yle okullarda Razaman etkinlikleri düzenlenmesini kararlaştırdığı, okula aç giden çocuklar varken oruç çizelgesi tutulması etkinliğini başlattığı gündeme gelmişti. Ayrıca yönerge kapsamında Ramazan ayı için şiir ve kompozisyon etkinlikleri yapılması ve teravih namazı için çocukların camilere yönlendirilmesi planlandı.

MEB’in bu tasarımı tepkilere neden olurken, talimatnamenin meyveleri de ortaya çıkmaya başladı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün “Geleceğin Yazarları Projesi” kapsamında resimler, hikayeler ve şiirlerden oluşan “Ramazan Risalesi” hazırladı.

EĞİTİMCİ DEĞİL MÜFTÜ GİBİ!

Risale, önceki gün müdürlüğün resmi sayfasından kamuoyuna yayımlandı. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, ise eserin sunuş kısmında; “Ramazan, sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret değil; kalbin, dilin ve tüm bedenin ibadet hâline büründüğü, kulun Rabbine en yakın olduğu zaman dilimlerinden biridir. Bir hurma ve bir bardak su ile açılan oruç, bize nimetin kıymetini hatırlatırken, komşuya uzanan bir tas çorba kardeşliğimizi kuvvetlendirir.

Oruç ibadetini sadece bir farz olarak değil, aynı zamanda ahlakın ve ruhun terbiyesi olarak görmek gerekir. Ey oruç; sen ki sabrın terbiye ettiği ruhlara huzur, secdelere gözyaşı, dualara kanat olansın” ifadelerini kullandı.

AÇLIK ELÇİYLE EMPATİ KURMAKMIŞ!

Risalede yer alan öykülerde ise “açlık ve sabır” denklemlerinin bolca kullanılması dikkat çekti. Eserde yer alan bir öyküde; “Mehmet annesine yardım etti. Açlık yüzünü göstermeye başlamıştı. Zaten Ramazan’ın amacı da buydu. Sabrı öğretmek...” ifadesi yer aldı. Başka bir öyküde ise “Gün içinde hiçbir şey yememiş olmak aynı zamanda elinde yemek alma imkânı olmayan kişiler ile peygamberimizin zamanında olan, 3 yıllık boykotta acı çeken Müslüman kardeşlerimiz ile empati kurmaktır” denildi.