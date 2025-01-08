Yayınlanma: 08.01.2025 - 14:07

Güncelleme: 08.01.2025 - 14:07

Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. 2025 yılına ilişkin Para Politikasını yayımlayan Banka, gelecek yıl 12 değil, 8 toplantı yapılacağını duyurmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ayın kaçında açıklanacak?

OCAK AYI PPK TOPLANTI NE ZAMAN?

Merkez Bankası (TCMB), yeni yılda ilk faiz kararı toplantısını 23 Ocak’ta gerçekleştirecek. PPK toplantısına Fatih Karahan başkanlık edecek.

İKİ YIL SONRA BİR İLK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yaklaşık iki yıl aradan sonra aralık ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.