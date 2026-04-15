Öğretmenler okuldaki saldırı sonrası ülke genelinde iş bıraktı: MEB önünde Bakan Tekin'e istifa çağrısı

15.04.2026 13:42:00
Şanlıurfa’da bir lisede yaşanan silahlı saldırının ardından eğitim sendikaları bugün Türkiye genelinde iş bırakma eylemine gitti. Eğitim emekçileri Ankara'da da Milli Eğitim Bakanlığı binasına önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırı üzerine eğitim emekçileri iş bırakma kararı aldı.   

Ankara’da Eğitim Sen ve Eğitim-İş şubelerinin çağrısıyla iş bırakan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı binasına yürüdü. Yüksel Caddesi’nden Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüyen öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun şiddeti engellemediğini, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da bu şiddetten sorumlu olduğunu dile getirdi.

Öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i de istifaya çağırdı. Öğretmenlerin eylemi Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ın açıklamasıyla devam ediyor. 

Liseye silahlı saldırıda yeni gelişme: 4 kişi görevden uzaklaştırıldı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'sinin taburcu edildiği, 9 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada 4 kişinin görevinden uzaklaştırıldığı aktarıldı.
Şanlıurfa'daki okulda silahlı saldırı… Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Saldırının ardından tüm tedbirleri alıyoruz, soruşturma sürüyor' Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa’da bir okulda gerçekleşen silahlı saldırı sonrası kamuoyunda oluşan 'okullardaki güvenlik zafiyetleri'ne yönelik tepkilere yanıt verdi.
Eğitim yuvasında silahlı saldırı: Okulda dehşet Siverek’te eski bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Uzmanlar, bireysel silahlanmanın özellikle gençler arasında ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti.