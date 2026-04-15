Öğretmenler okuldaki saldırı sonrası ülke genelinde iş bıraktı: MEB önünde Bakan Tekin'e istifa çağrısı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırı üzerine eğitim emekçileri iş bırakma kararı aldı.

Ankara’da Eğitim Sen ve Eğitim-İş şubelerinin çağrısıyla iş bırakan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı binasına yürüdü. Yüksel Caddesi’nden Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüyen öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun şiddeti engellemediğini, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da bu şiddetten sorumlu olduğunu dile getirdi.

Öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i de istifaya çağırdı. Öğretmenlerin eylemi Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ın açıklamasıyla devam ediyor.