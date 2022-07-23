Öğretmenlerden CHP’ye telefon: Meslek Yasası sorununu çözün
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğrencilerin KYK borçlarını gündeme getirmesi sonrası iktidar adım atınca, partiye öğretmenlerden de Öğretmenlik Meslek Yasası’yla ilgili şikayet telefonları gelmeye başladı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Yasaya göre, öğretmenler doldurdukları yıl ve girecekleri sınavlardan 70 ve üzeri puan alarak ‘Uzman Öğretmen’, ‘Başöğretmen’ unvanı kazanacak. Şimdi, uzmanlık ve başöğretmenlik eğitimleri Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden verilmeye başlandı. Öğretmenler de bize bu konuda ulaşıyor” dedi.
Yaklaşık 600 bin öğretmenin yaz tatil dönemindeki 180 saatlik eğitimden şikayetçi olduğunu belirteren Altay, şunları kaydetti:
“Tüm öğretmenlere de seslenmek istiyorum: Hiç kendinizi yormayın. Bu programa katılmak için yaz tatilini ve kendinizi heder etmeyin. Biz iktidara geldiğimizde uzman öğretmenlik, başöğretmenlik gibi ucubeliği kaldıracağız”
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