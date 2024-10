Okullarda Ülkü Ocakları propagandasına tepki: ‘Öğrencilerimiz sizin müritleriniz değildir’

Yayınlanma: 11.10.2024 - 10:52

Güncelleme: 11.10.2024 - 10:59

İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Alparslan Doğan, geçen günlerde Silivri’de bulunan TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyarete ülkü ocaklarının Silivri ilçe başkanı da katıldı. Hafta içi ve okul saatinde yapılan ziyaret öncesi bazı öğrenciler Doğan’ı bozkurt işareti yaparak karşıladı. Öğrencilere Ülkü Ocakları’na ait dergi dağıtıldı. Eski AKP milletvekili adayı olan okul müdürü, “Milli, manevi ve ortak değerlerimizle sorunu olmayıp, kapımızı çalan hiçbir STK’yı geri çevirmedik” diyerek ziyareti meşrulaştırdı. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Eğitim-İş İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Oğuz Akkaş, “Çocukların, devlet koruması altında olması gereken okullarda, bile isteye ders saatlerinde ve veli izinleri dahi yokken bu tür bir siyasi gösteriye zorlanmaları asla kabul edilebilir değildir” dedi.

''OKULLAR HASTALIK SAÇIYOR''

Yeni eğitim öğretim yılına okullardaki hijyen ve temizlik personeli eksikliği sorunlarıyla başlandığını anımsatan Akkaş, “Okullara asgari düzeyde dahi temizlik personeli atayamayan bir Bakanlık “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” gibi şaşalı bir lansman cümlesiyle güya eğitimde büyük atılımlar yapmak için hazırlanıyordu. Bakanlık Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ve yeni müfredatla uğraşırken öğretmenler şiddet görmeye, okullarımız hastalık saçmaya devam etti ve ediyor. Okullarda veliler, çocuklarının sağlıklarını düşünerek ellerine fırçayı, küreği, temizlik bezlerini alarak bakanlığın sunamadığı temiz eğitim ortamını kendi imkanları ile yaratabilme telaşına düştüler. Çok ciddi şekilde vergi yükü altında ezilen halk, ödediği vergilerin okulların temizliği için kullanılması gerektiğini dillendirmek yerine bakanlığı ve dolayısıyla hükümetin eksikliklerini tamamlama yoluna gitti. Okullarda öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul idaresinin güvenliği de Bakanlığın umurunda değildi” diye konuştu.

'‘TUTARSIZLIK VE CİDDİYETSİZLİK''

Okulların temizlik için belediyelerden yardım istemesine Milli Eğitim Bakanlığı’nın bozulduğunu ifade eden Akkaş, “Milli Eğitim Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğince yayımlanan basın metninde aynen şu cümleler kullanıldı: "İlim ve irfan yuvaları olan okullarımızda hiçbir ad ve kılıf altında siyaset yapılmasına göz yummamız söz konusu olamaz. 'Fikri hür, vicdanı hür' nesiller yetiştirmekle mükellef eğitim kurumlarımız; siyasete malzeme yapılacak yerler değildir. Herkesin bu konuda azami hassasiyet göstermesi en temel vatandaşlık görevidir." Evet nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ciddiyetsizlik. Kendi görüşünden olan parti, cemaat ve STK’lere okulların kapısını sonuna kadar açan, bu uygulamayı da protokollerle yasal zemine oturttuğuyla övünen bakanlığın aslında okullarda siyaset yapılasına karşı çıktığı falan yoktu. Sadece kendinden olmayanların okullara girmesini 'okullarda siyaset yapılmaz' düsturu ile geri çeviriyordu” dedi.

‘'SİYASİ FİKİRLERİNİZİ KENDİNİZE SAKLAYIN''

Akkaş son olarak şu ifadeleri kullandı: “Ülkenin geleceğini emanet edeceğimiz çocukların, devlet koruması altında olması gereken okullarda, bile isteye ders saatlerinde ve veli izinleri dahi yokken bu tür bir siyasi gösteriye zorlanmaları asla kabul edilebilir değildir. Okullarımız sizlerin siyasi gösteri alanı, öğrencilerimiz sizin müritleriniz değildir. Bakanlık bir an önce silkelenip, kendine gelmeli. Yandaş değil liyakatli ve nitelikli idari kadrolarla bu vatan evlatlarını çağın gerektirdiği bilimsel eğitimi en kapsamlı şekilde verebilmek için acil ve elzem bir uğraş içine derhal girmelidir. Her şeyi yerine koyabilirsiniz, her şeyi telefi edebilirsiniz ancak iyi yetişmemiş bir neslin telafisi yoktur. Başöğretmen’in dediği gibi 'Eğitimde feda edilebilecek tek bir fert yoktur.' Kendi siyasi fikirlerinizi kendinize saklayınız.”