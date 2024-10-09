Ülkü Ocakları okul okul geziyor: Liseyi ziyaret edip kitap dağıttılar

Yayınlanma: 09.10.2024 - 12:32

Güncelleme: 09.10.2024 - 12:36

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından MHP'nin gençlik kolları Ülkü Ocakları yine okul okul gezmeye başladı.

Geçegünlerde Kırklareli Ülkü Ocakları, sosyal medya hesabından birçok okula girdiklerini, öğrencilerle etkinlikler yaptıklarını duyurmuştu.

Bir haber de İstanbul Silivri'den geldi.

İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Alparslan Doğan, Silivri’deki TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Silivri’nin Sesi sitesinin haberine göre, hafta içi ve okul saatinde yapılan ziyarette Doğan’a, Silivri Ülkü Ocakları Başkanı Ferhat Yılmaz da eşlik etti. İddiaya göre ziyaretten önce öğrenciler ders esnasında sınıflarından alınarak bahçeye çıkarıldı ve Ülkü Ocakları Başkanı’na özel bozkurtlu karşılama töreni düzenlendi. Bu esnada öğrencilere bozkurt işareti yaptırıldı.

İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Doğan ve Silivri Başkanı Yılmaz, ders saatinde sınıfları gezdi, öğrencilere kitap ve dergi dağıtıldı.

"BUNDA BİR MAHSUR YOK "

Okul Müdürü Aydın Dakes haber üzerine açıklama yaptı. "Bildiğiniz gibi Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı bir STK olarak eğitimle ilgili çalışmalarını gençlerimize tanıtmışlar. Bunda bir mahsur yok" diyen okul müdürü, "gençlerin politikanın ve sivil toplum kuruluşlarının çok uzağında kalmalarını da istemediklerini" öne sürdü.

"Görevlerimizden birisi de onları hayata hazırlamak" iddiasında bulunan Aydın Dakes şöyle konuştu:

"Milli, manevi ve ortak değerlerimizle sorunu olmayıp, kapımızı çalan hiçbir STK’yi geri çevirmedik. Zira derdimiz onlarla aynı. Gençlerimizi tehlikeli alanlardan uzak, öncelikle ailesine, içerisinde yaşadığı topluma, milletine ve tüm insanlığa faydası olan bireyler olarak yetiştirmek. Silivri bizi iyi tanıyor. Niyetimizi, çalışmalarımızı yakından takip ediyor. Bize güven duyuyor. Bu olayda bize duyulan güveni sarsmadı bence."