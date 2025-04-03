Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman sona erecek?

Okulların ne zaman açılacağı, ara tatilde bulunan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu yıl Ramazan Bayramıyla birleşen ara tatil 28 Mart'ta başlamıştı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? İkinci ara tatil ne zaman sona erecek?

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman sona erecek?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 11:14

İkinci ara tatil süresi devam ederken öğrenciler ve ebeveynler tatilin biteceği zamanı araştırmaya başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? İkinci ara tatil ne zaman sona erecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan ikinci ara tatil bitiş zamanına göre okullar 7 Nisan 2025 Pazartesi günü başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 tatil takvimine göre, yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayacak.


Etiketler: #ara tatil #okullar ne zaman açılacak #ne zaman

İlgili Haberler

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?
ÖGG sınavı ne zaman? 114. Dönem ÖGG sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

ÖGG sınavı ne zaman? 114. Dönem ÖGG sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
Emekli bayram ikramiyesi farklar yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi farklar yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler