Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman sona erecek?

Yayınlanma: 03.04.2025 - 11:14

Güncelleme: 03.04.2025 - 11:14

İkinci ara tatil süresi devam ederken öğrenciler ve ebeveynler tatilin biteceği zamanı araştırmaya başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? İkinci ara tatil ne zaman sona erecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan ikinci ara tatil bitiş zamanına göre okullar 7 Nisan 2025 Pazartesi günü başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 tatil takvimine göre, yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayacak.