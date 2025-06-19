Okulların kapanacağı tarih, yaz tatilinin başlamasını sabırsızlıkla bekleyen milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak?





OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Akademik takvimde yer alan bilgilere göre bu sene okullar 20 Haziran Cuma günü kapanacak.

2025 KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

Okullarda uygulanan eğitim programına göre karne dağıtım saatleri değişiklik gösterebiliyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri, karne dağıtımına dair detaylı bilgileri sınıf öğretmenlerinden öğrenebiliyorlar.

Lise öğrencileri ise karne teslimi ile ilgili açıklamaları okul müdürlüklerinden takip edecekler. Sabah derslerinin yapıldığı okullarda karne dağıtımı genellikle sabah saat 09.00’a kadar tamamlanırken, öğleden sonra eğitimi olan okullarda bu işlem 13.00 civarında gerçekleşiyor.