Yayınlanma: 17.09.2024 - 12:18

Güncelleme: 17.09.2024 - 12:18

İlk kez 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanan ortak sınavlar bu yıl da uygulanmaya devam edecek. Peki, Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri ne zaman?

ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

"1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,

1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025"

6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları

7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,

7. sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,