ÖSYM, yarın iki sınav yapacak

Yayınlanma: 22.02.2025 - 19:52

Güncelleme: 22.02.2025 - 19:52

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 ilde gerçekleştirilecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 670 bin 718 aday başvurdu. Sınav, bin 658 bina ve 30 bin 489 salonda yapılacak.

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na da 13 bin 998 aday müracaat etti, 7 il ve 9 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda 41 bina ve 636 salon kullanılacak.

Sınavlar, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.