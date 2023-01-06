Özel okul ücret artışları yıl sonu TÜFE oranına göre belirlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre özel okul ücret artışları için yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınacak.

DHA
06 Ocak 2023 Cuma, 00:20
Özel okul ücret artışları yıl sonu TÜFE oranına göre belirlenecek
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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, özel okul ücret artışları yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek.


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