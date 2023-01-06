Özel okul ücret artışları yıl sonu TÜFE oranına göre belirlenecek
Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre özel okul ücret artışları için yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, özel okul ücret artışları yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'deki FETÖ Komisyonu'nun başındaymış
- İmamoğlu’nu kurtaracak imam
- Altılı masadan aday açıklaması
- ‘Meclis'te 360’ı bul öyle gel’
- Sigaraya dev zam!
- Eski MHP'li başkan evinde ölü bulundu
- Tartışmalı isimler aday olacak!
- Bakan Nebati'den tüm işletmelere indirim çağrısı
- Ateş cinayetinde aranan isim yakalandı
- Tek cümlede özet: Kendilerini devlet yerine koymuşlar